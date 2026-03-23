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鍾麗緹女兒辣照翻車！低胸自拍「背後驚見姊姊坐馬桶」　如廁畫面瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

54歲混血女星鍾麗緹向來以凍齡美貌與火辣身材聞名，與三名女兒同框時更被讚如同「姐妹花」，近日女兒Cayla曬出一張低胸自拍照，網友卻發現照片的遠景中，姊姊Jaden正坐在馬桶上如廁，這一幕引起網友議論。

▲鍾麗緹女兒辣照翻車。（圖／翻攝自微博）

▲鍾麗緹三女兒。（圖／翻攝自微博）

鍾麗緹女兒Cayla穿著性感的服裝，並特意用濾鏡遮掩胸部，然而，網友卻發現照片背景中，姊姊Jaden正坐在馬桶上上廁所，雖然Jaden並未走光，但許多網友質疑Cayla是否故意不遮住姊姊如廁的畫面，網友對此表示擔憂，認為鍾麗緹應該加強女兒的隱私權和邊界感教育，以免未來再發生類似的事件。

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▲鍾麗緹女兒辣照翻車。（圖／翻攝自微博） 

▲鍾麗緹小女兒拍到姊姊的如廁照。（圖／翻攝自微博）

鍾麗緹的女兒們不僅因為這次事件引發關注，過去也曾因其他爭議而成為焦點，例如Cayla也曾用腳趾觸碰機上螢幕的照片而受到批評。鍾麗緹在1998年和第一任外籍丈夫生下大女兒Yasmine，2008年、2010年和第二任丈夫嚴錚生下二女兒Jaden、小女兒Cayla，她也曾開心表示：「我好驕傲有三個這麼美的女兒！」如今卻因為教養問題引發外界抨擊。

▲鍾麗緹女兒辣照翻車。（圖／翻攝自微博）

▲Cayla曾用腳趾滑飛機螢幕。（圖／翻攝自微博）

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鍾麗緹

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