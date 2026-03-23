TWICE定延大咖演員親姊在台灣！認證照曝光　粉絲暴動：沒人遇到

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團TWICE迎來10週年，她們連續三天在臺北大巨蛋開唱，22日結束最後一日演出，令粉絲驚喜的是，定延的親姊姊昇延（升妍）被發現默默現身在台北，她直到22日才貼出認證照，且都沒有人在台北貼出巧遇照，令許多網友驚呼「藏得太好了」、「沒想到姊姊來了」。

▲▼TWICE定延親姊昇延在台灣，認證照曝光。（圖／翻攝自昇延IG）



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定延的親姊姊昇延（升妍）是位演員，曾出演《惡緣》、《災後調查日誌》等熱門戲劇，同時也跨足電影，多年來活躍在幕前，長相甜美、演技精湛，獲得很多粉絲喜愛。她的工作雖然忙碌，但過去不時會支持TWICE的活動，也曾與妹妹定延拍過舞蹈挑戰影片，姊妹倆每次合體都是焦點。

這次TWICE來到台北開唱，除了彩瑛家人有被拍到，子瑜媽坐在觀眾席，定延的親姊姊昇延也被發現來到台灣了，她直到演唱會最後一天（22日）才在限時動態貼出認證照，照片裡，她標註「Taipei」，並拍著TWICE手燈應援棒，立刻掀起粉絲熱議。

▲TWICE定延有轉發姊姊的限時動態。（圖／翻攝自定延IG）



昇延人在台北，雖然沒有貼出其他照片，但定延本人有轉發動態，掀起粉絲驚呼「沒想到姊姊來了」、「天啊姊姊超低調」、「姊姊隱身了」，定延出道以來，她與姊姊感情深厚，受到很多粉絲喜愛。