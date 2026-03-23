網友淚喊「好想死」！　日本女神親回應：去露營吧，我做飯

記者張筱涵／綜合報導

日本女演員廣瀨愛麗絲（広瀬アリス）近日因一則溫暖回覆再度引發話題。一名日本網友21日在X（前推特）發文寫下「剛起床，好想死好想死」，情緒低落。沒想到廣瀨愛麗絲隔天親自回應：「可以約你去露營嗎？你可以一直睡沒關係！我負責做飯」，一句輕鬆卻充滿善意的邀請，瞬間融化大批網友。

▲廣瀨愛麗絲。（圖／翻攝自X／Alice1211_Mg）



暖心一句話被讚「像觀音菩薩」

[廣告]請繼續往下閱讀...

廣瀨愛麗絲的回覆曝光後，留言區湧入大量網友大讚她溫柔體貼，「怎麼會有這麼善良的人…簡直像觀音菩薩一樣」、「愛麗絲是神嗎？」、「我也想被邀去露營」、「那我來當營火負責人！」還有人以《蜘蛛之絲》的典故形容她像是「垂下救命之絲的人」，認為她的一句話對當事人來說可能就是重要的支持。

不少人也笑稱「先追蹤起來，隨時等妳約露營」，甚至表示「就當自己參加了愛麗絲的露營，人生都變得雀躍了」，氣氛溫馨又熱鬧。

▲廣瀨愛麗絲回應網友。（圖／翻攝自X／Alice1211_Mg）



經常親回粉絲 直率發言圈粉無數

事實上，廣瀨愛麗絲長期活躍於X平台，經常親自回覆網友留言，真性情互動早已圈粉無數。曾有網友抱怨夜班休息時間滑手機被說閒話，她回應：「辛苦了，盡情滑手機吧。」有人自嘲「吃太多該停止了」，她反問：「食慾到底要怎麼抑制？」展現幽默一面。

當網友表示「偶像宣布結婚的表情」，她則認真寫下長文：「如果我喜歡的偶像結婚，我會流著淚全力祝福。正因為生活充實，他們才能在工作上發光，我們要全力支持他們的光芒。如果要求偶像只為粉絲情緒而活，那只是災神。我喜歡的人，不管怎樣都要幸福。」

甚至有網友問她「如果對10年前的自己說一句話會說什麼？」她坦率回答：「其實妳性格蠻有趣的，想說什麼就說吧。」

廣瀨愛麗絲這次以一句「去露營吧」溫柔回應低潮網友，再次展現她貼近人心的一面，也讓不少人感嘆，或許有時候一句簡單的善意，就足以成為他人撐過黑暗時刻的光。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995