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陳意涵酒後上工嚇到郭富城！香港團隊全看傻　劇組認了：早就習慣

陳意涵（左起）今年1月底參與王柏傑和郭富城主演的電影《老子》。右一為古斌。（網銀國際提供）

圖文／鏡週刊

香港天王郭富城與台灣演員王柏傑今年初在台北為新片《老子》開鏡並快閃拍攝，陳意涵也是演員之一；該片雖已殺青，卻悄悄流傳陳意涵曾喝酒後到片場拍戲，讓作風嚴謹的郭富城受到驚嚇。

郭富城罕見來台拍片，與王柏傑上演父子靈魂交換的黑色奇幻喜劇，數度被媒體直擊在街邊取景；而陳意涵曾透露，此片導演是老公許富翔，這次是她主動爭取參與演出。不過，片場傳出陳意涵曾經飲酒後上陣拍戲，似乎把酒當飲料，讓香港來的團隊看在眼裡，視為片場奇談。

郭富城難得來台灣拍片，對台灣劇組有了難忘的印象。（翻攝自郭富城IG）

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▲郭富城難得來台灣拍片，對台灣劇組有了難忘的印象。（翻攝自郭富城IG）

喝一杯再上　劇組早習慣

《老子》描述一名不堪長期照顧父親的兒子，在神明桌前意圖弒父未果，卻意外引發靈魂交換，父子開始以彼此的身分生活，因而能體諒對方的處境與感受。故事背景設定在新冠疫情後的一年，演員還包括楊貴媚、古斌、廖慧珍等人。

陳意涵（左）和邱澤（右）多次合作，之前參加邱澤婚禮還感動到當場大哭。

▲陳意涵（左）和邱澤（右）多次合作，之前參加邱澤婚禮還感動到當場大哭。

業界流傳著陳意涵愛喝酒的名聲，有時她甚至將啤酒當飲料，她也因此在片場頗有活力，常常展現人來瘋的一面。記者詢問多位曾與陳意涵合作的工作人員，發現大家多半司空見慣，不過她從未因此影響表演，眾人似乎已見怪不怪。

陳意涵不諱言自己無酒不歡。（翻攝自陳意涵微博）

▲陳意涵不諱言自己無酒不歡。（翻攝自陳意涵微博）

先前陳意涵上陶晶瑩的Podcast宣傳《陽光女子合唱團》，談到監獄中不被允許的物品時表示「不能有酒」，陶晶瑩則笑回：「陳意涵妳一定要奉公守法一輩子。」意指萬一她入獄後就沒酒可喝；陳意涵也被問及為何不辦婚禮？她幽默回應：「我沒辦法接受別人比我醉。」顯見對飲酒氛圍相當享受。

陳意涵（前排左四）近期因演出《陽光女子合唱團》再受矚目。（壹壹喜喜提供）

▲陳意涵（前排左四）近期因演出《陽光女子合唱團》再受矚目。（壹壹喜喜提供）

保溫杯有詭　周美玲認證

過去陳意涵曾被媒體拍到演出電影《小曉》等作品時，在路邊小酌喘口氣，該片更讓她拿下台北電影獎最佳女配角獎。十多年前，曾和陳意涵合作《花漾》的導演周美玲也分享經驗談：「我們在拍夜戲時，看到意涵默默跟助理說：『趕快給我飲料。』但一旁明明是沖泡式熱飲，她的保溫杯卻沒冒煙，我一聞才發現是酒。」原來她是藉此防寒暖身。陳意涵也透露過，自己靠喝酒與言承旭交朋友，兩人酒量不相上下。

陳意涵本人也不避諱談及愛喝酒的習性，甚至在社群分享孩子上學後的me time、開瓶酒高唱《獅子王》主題曲。只是這回傳出拍片時飲酒，仍讓目擊者面面相覷，對於作風相對嚴謹的香港團隊而言，顯然較難適應。

郭富城（右）和黃宣（左）曾在韓國為香氛品牌站台。（翻攝自黃宣IG）

▲郭富城（右）和黃宣（左）曾在韓國為香氛品牌站台。（翻攝自黃宣IG）

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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