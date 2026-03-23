唐綺陽運勢／巨蟹諸事順利！天秤感情「忙碌會扣分」巨蟹散發魅力
文／唐綺陽
【唐綺陽星座運勢週報3/23-3/29】
星象影響：四星連珠牡羊、天王星衝刺、土海入相
本週四星連珠牡羊，大環境散發著追求效率、較為急躁、有競爭感的氛圍。天王星衝刺最後階段，凡事突發狀況多，需提高自身的適應力以因應變卦。土海入相，每個人的責任課題將被放大，關鍵性的人事物則更加有感。
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▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）
12星座個別影響：
金牛：資源不足需主動爭取，感情固執會影響表現
天秤：立場分歧需協調表達，感情忙碌或難搞會扣分
射手：工作放慢節奏有助表現，感情上宜多溝通表達
魔羯：擔起領導腳色多點耐心，感情平淡中有所累積
牡羊：獨立作業效率更高，感情易沉浸自我顯得疏離
雙子：在與高手過招中成長，感情建議少說話多聆聽
處女：工作上避免過度追求完美，感情適合主動突破
雙魚：行事多確認避免反效果，新感情容易有衝突感
巨蟹：運勢強諸事順利易成功，感情散發魅力有主控權
獅子：相信直覺幫助決策正確，感情順其自然更吸引人
天蠍：過去的累積將帶來新機會，感情偏好支持型對象
水瓶：掌握專業展現穩定受信任，感情應避免疏離冷淡
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