唐綺陽運勢／巨蟹諸事順利！天秤感情「忙碌會扣分」巨蟹散發魅力

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報3/23-3/29】

星象影響：四星連珠牡羊、天王星衝刺、土海入相

本週四星連珠牡羊，大環境散發著追求效率、較為急躁、有競爭感的氛圍。天王星衝刺最後階段，凡事突發狀況多，需提高自身的適應力以因應變卦。土海入相，每個人的責任課題將被放大，關鍵性的人事物則更加有感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

金牛：資源不足需主動爭取，感情固執會影響表現

天秤：立場分歧需協調表達，感情忙碌或難搞會扣分

射手：工作放慢節奏有助表現，感情上宜多溝通表達

魔羯：擔起領導腳色多點耐心，感情平淡中有所累積

牡羊：獨立作業效率更高，感情易沉浸自我顯得疏離

雙子：在與高手過招中成長，感情建議少說話多聆聽

處女：工作上避免過度追求完美，感情適合主動突破

雙魚：行事多確認避免反效果，新感情容易有衝突感

巨蟹：運勢強諸事順利易成功，感情散發魅力有主控權

獅子：相信直覺幫助決策正確，感情順其自然更吸引人

天蠍：過去的累積將帶來新機會，感情偏好支持型對象

水瓶：掌握專業展現穩定受信任，感情應避免疏離冷淡