直擊／子瑜掩面痛哭：帶TWICE來台北是我夢想　大巨蛋台下全啜泣

記者吳睿慈／台北報導

台灣女孩子瑜帶著TWICE成員回到家鄉開唱，22日在臺北大巨蛋開唱，她在演唱會前半段已經在後台痛哭，來到尾聲時，她最後沒繃住，在講感言時，幾位姐姐叫她站上升降台，她情緒沒忍住，當場掩面痛哭，長達2分鐘整理情緒，她才擦乾眼淚、緩緩地說「可以放我下去嗎？」全場破涕為笑。

▲TWICE子瑜。（圖／讀者提供）

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子瑜2度唱回家鄉，台北演唱會來到第三天，她數度沒忍住情緒，唱完安可時，粉絲準備了應援影片，成員特定留時間給她講話，sana讓她站上升降台，但她在往上升的過程中哭出來，掩面不願意讓粉絲看到，甚至戴起墨鏡哭泣，哭得比高雄站還慘，在場4萬名粉絲見狀，也跟著哭了出來。

▲TWICE子瑜淚崩。（圖／讀者提供）

最後她整理完情緒，從升降台下台後，掛著眼淚說：「因為你們常說，聽了我們的歌，就得到了許多力量 ，然後也因此有許多勇氣去追尋自己的夢想。我很開心能夠成為這樣的歌手，為你們帶來力量。」

▲TWICE。（圖／讀者提供）

子瑜感謝歌迷的支持「但在這邊我也想要感謝你們，因為我也有夢想，我的夢想就是和成員們一起來到高雄和臺北演唱會，所以謝謝你們讓我實現了這個願望，那希望未來我們也一起朝著自己的夢想前進下前進下去好嗎 ？我們要一起加油努力的奮鬥下去好不好？謝謝你們！」場面溫馨，最後她們唱了出道曲〈Like OOH-AHH〉，加碼三安，氣氛感人。