康康大開黃腔「黑黑的」！　蕭敬騰「神補刀1句」全場瘋了

▲ 蕭敬騰出席鑽石舞台之夜演唱會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

「鑽石舞台之夜」演唱會今（22日）持續在臺北流行音樂中心登場，壓軸登場的蕭敬騰，昨晚才剛從重慶趕回台灣，蕭敬騰以鋼琴自彈自唱〈千言萬語〉揭開序幕，隨後演唱江蕙的〈無言花〉，熟悉旋律一出，全場觀眾齊聲合唱，他透露準備過程中，胡瓜曾提醒多挑選長輩熟悉的歌曲，「所以我本來準備的全是經典翻唱；但後來瓜哥又希望我也能唱幾首自己的歌，希望今天的呈現大家都喜歡。」

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▲▼蕭敬騰飆唱經典歌，把氣氛推向高潮。（圖／記者周宸亘攝）

整段演出橫跨近40年經典，〈親密愛人〉深情詮釋讓觀眾聽得如癡如醉，最後再以〈阿飛的小蝴蝶〉與〈王妃〉接連引爆氣氛，將現場情緒推至最高點，蕭敬騰在鋼琴前邀請觀眾一起合唱「無言花」，炒熱現場氣氛，被胡瓜問到是否「四天沒睡」，他笑回：「沒那麼誇張，有休息，只是睡比較少。」康康則大讚他即使不看五線譜，鋼琴實力依舊驚人。

歐弟先誇蕭敬騰是「歌唱藝術家、歌唱超人」，還提到林智勝退役時唱到褲子破掉的趣事；沒想到康康立刻自爆「我也曾經褲子破掉」，下一句更脫口「結果黑黑的」，讓全場瞬間笑翻。蕭敬騰聽完忍不住接話：「是挪威的森林？」康康則回：「森林旁邊還有兩顆破輪胎。」蕭敬騰再虧：「沒有氣的輪胎。」對話越講越歪，笑翻台下。

蕭敬騰也感性表示，這是他第一次站上北流舞台，「可以看到每個人的表情，上面的朋友也不會很遠，有機會也想下去看看你們。」最後他開心大喊：「再嗨一點好不好？」接著衝下台飆唱〈王妃〉，為當晚演出劃下熱鬧句點。

李翊君則以一連串國台語經典歌曲，瞬間讓北流成大型KTV，最後選唱〈諾言〉前，特地分享：「感謝大家的掌聲，誰喊安可？沒有唱完不會離開，帶來一首早期的歌，這2年在社群爆紅，很感恩自己的好歌被聽見。」

