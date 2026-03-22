直擊／子瑜情緒突失控哭了！缺席1首歌　重新上台含淚：心情太複雜

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團TWICE連續3天在大巨蛋開唱，稍早演唱會唱到第6首歌，8位成員暫時下台休息，沒想到，子瑜突然情緒失控哭出來，只剩7位成員重新上台演出，她缺席了整整一首歌曲〈MARS〉，直到〈I got you⟩才出現，後來志效緊急關心她「子瑜妳還好嗎？怎麼哭了」，所有人才發現她消失的原因。

▲子瑜（圖／讀者提供）

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子瑜缺席一首歌曲演出，台下當時就有歌迷在躁動「子瑜呢」，原以為是服裝出現問題，但志效在她出現後，先是詢問「子瑜還好嗎？怎麼哭了，剛剛定延還問我『是不是我太漂亮所以哭了』」，試圖打圓場，子瑜則鎮定完情緒，揮揮手表示自己沒事，但其實眼睛含著淚、鼻子紅紅的，看起來確實哭過。

成員繼續緩頰，「還是剛剛娜璉台語講太爛，所以子瑜哭了」，娜璉試圖逗她笑說著「對不起」。子瑜解釋自己也不知道為何突然哭出來，「可能是聽到MOONLIGHT SUNRISE太悲傷，然後複雜情緒湧上來了」。

▲子瑜（圖／讀者提供）

姐姐們幫忙緩解，志效大喊「子瑜都感動到哭了，大家還不站起來一起玩」，於是演唱會氣氛馬上轉換，4萬名歌迷站起來狂歡。