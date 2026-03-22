台劇女星癌前病變…被醫告知「子宮保不住」崩潰　動2次手術胖6kg

記者黃庠棻／台北報導

夏若妍（本名：雷瑟琳）以《我們不能是朋友》等夯劇逐漸在台灣打開知名度，未料她2025年3月時無預警被婦產科醫生告知「妳目前面臨癌症的高風險」，後續做了子宮頸椎切手術，將病變範圍切除乾淨。近日，她也發文分享自己連續動了2次手術，且露第2次手術完體重直線上升6公斤。

▲夏若妍。（圖／翻攝自Instagram／marlenita0108）

2025年時，夏若妍去問診看醫生，醫師表示可以感覺到「子宮能保下來的機率滿低的」，讓他忍不住發聲「聽到0期癌這個字就是會很恐慌，生小孩的確不是在我的人生清單裡面，可是不想生跟不能生是兩個不一樣的心情，你會覺得你被剝奪這個資格，有一點小小心酸。」

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▲夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

尤其婦產科醫生又告訴夏若妍，最高危險會致癌，更會讓人提不起勁，但她還是樂觀面對病情，相信自己會被老天眷顧說道「至少我很早發現，已經是不幸中的大幸。」手術完將近1年後，夏若妍又再次開刀，這次她的心情冷靜很多，手術這段期間胖了6公斤，體脂肪也多了大概10%。

▲夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）



對此，夏若妍說「有時候人生真的需要一段崩壞期，原因其實很簡單，只是經歷了一段很心累的時期，以前總覺得自己已經很努力維持健康，小心飲食，為了工作也一直讓自己保持在一個準備好的狀態，但後來才發現，再怎麼努力也不代表就不會生病，很多事情，其實不是我們能控制的，於是那段時間我開始報復性飲食，心態跟生活節奏都經歷了一段小小的毀滅，只是同樣的，我也給自己設定了一個期限，時間到了就重新站起來。」

▲夏若妍。（圖／翻攝自Instagram／beforewegetmarried）