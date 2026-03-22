ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

澳洲男環台坐超商淚崩
清明掃墓12大禁忌曝光！
趙駿亞家暴遭判刑！吳婉君發聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王韡蒨 余天 胡瓜 康康 李翊君 吳青峰 李宇春 王彩樺

台劇女星癌前病變…被醫告知「子宮保不住」崩潰　動2次手術胖6kg

記者黃庠棻／台北報導

夏若妍（本名：雷瑟琳）以《我們不能是朋友》等夯劇逐漸在台灣打開知名度，未料她2025年3月時無預警被婦產科醫生告知「妳目前面臨癌症的高風險」，後續做了子宮頸椎切手術，將病變範圍切除乾淨。近日，她也發文分享自己連續動了2次手術，且露第2次手術完體重直線上升6公斤。

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自Instagram／marlenita0108）

▲夏若妍。（圖／翻攝自Instagram／marlenita0108）

2025年時，夏若妍去問診看醫生，醫師表示可以感覺到「子宮能保下來的機率滿低的」，讓他忍不住發聲「聽到0期癌這個字就是會很恐慌，生小孩的確不是在我的人生清單裡面，可是不想生跟不能生是兩個不一樣的心情，你會覺得你被剝奪這個資格，有一點小小心酸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

▲夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

尤其婦產科醫生又告訴夏若妍，最高危險會致癌，更會讓人提不起勁，但她還是樂觀面對病情，相信自己會被老天眷顧說道「至少我很早發現，已經是不幸中的大幸。」手術完將近1年後，夏若妍又再次開刀，這次她的心情冷靜很多，手術這段期間胖了6公斤，體脂肪也多了大概10%。

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

▲夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

對此，夏若妍說「有時候人生真的需要一段崩壞期，原因其實很簡單，只是經歷了一段很心累的時期，以前總覺得自己已經很努力維持健康，小心飲食，為了工作也一直讓自己保持在一個準備好的狀態，但後來才發現，再怎麼努力也不代表就不會生病，很多事情，其實不是我們能控制的，於是那段時間我開始報復性飲食，心態跟生活節奏都經歷了一段小小的毀滅，只是同樣的，我也給自己設定了一個期限，時間到了就重新站起來。」

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自Instagram／beforewegetmarried）

▲夏若妍。（圖／翻攝自Instagram／beforewegetmarried）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

夏若妍

推薦閱讀

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白：台灣人讓我重新找回自信

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白：台灣人讓我重新找回自信

12小時前

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲　「明年見」竟成永別

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲　「明年見」竟成永別

3/21 20:53

「世界最美臉蛋」Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳　火辣床照曝

「世界最美臉蛋」Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳　火辣床照曝

8小時前

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出　網見1線索怒抓內鬼

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出　網見1線索怒抓內鬼

12小時前

直擊／余天情緒失控「狂呼胡瓜4巴掌」　黃西田哭喊：別打了！

直擊／余天情緒失控「狂呼胡瓜4巴掌」　黃西田哭喊：別打了！

3/21 21:32

直擊／李翊君才剛唱完「突當眾遭質疑對嘴」！　嚇壞求救孔鏘

直擊／李翊君才剛唱完「突當眾遭質疑對嘴」！　嚇壞求救孔鏘

3/21 20:37

直擊／子瑜情緒突失控哭了！缺席1首歌　重新上台含淚：心情太複雜

直擊／子瑜情緒突失控哭了！缺席1首歌　重新上台含淚：心情太複雜

2小時前

趙駿亞家暴判刑出爐！　吳婉君凌晨首發聲：曾恐懼到頭皮發麻

趙駿亞家暴判刑出爐！　吳婉君凌晨首發聲：曾恐懼到頭皮發麻

11小時前

清明節後磁場大旺！　祖先庇佑「4生肖」財運翻身

清明節後磁場大旺！　祖先庇佑「4生肖」財運翻身

6小時前

朱海君消失螢幕2年「驚爆婚變NONO還暴瘦」　康康親揭內情

朱海君消失螢幕2年「驚爆婚變NONO還暴瘦」　康康親揭內情

3/21 20:11

26天嫩嬰「汪寶兒」萌翻！馬筱梅首曬寫真花絮　小熊造型融化萬人

26天嫩嬰「汪寶兒」萌翻！馬筱梅首曬寫真花絮　小熊造型融化萬人

9小時前

BTS光化門只來10萬！政府預測26萬人「萬名警力維安」　韓網罵爆了

BTS光化門只來10萬！政府預測26萬人「萬名警力維安」　韓網罵爆了

5小時前

熱門影音

子瑜〈Run Away〉台灣首唱!!

子瑜〈Run Away〉台灣首唱!!
焦凡凡生了！婁峻碩全程陪產　曝：兒子嘴巴像我鼻子像爸爸

焦凡凡生了！婁峻碩全程陪產　曝：兒子嘴巴像我鼻子像爸爸
男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過

男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過
子瑜安可再唱〈Run Away〉　TWICE全衝上去一起跳

子瑜安可再唱〈Run Away〉　TWICE全衝上去一起跳
余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD

余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD
Makiyo缺席大S雕像揭幕　吐內幕：在家癲癇發作

Makiyo缺席大S雕像揭幕　吐內幕：在家癲癇發作
TWICE大巨蛋開唱啦！　子瑜驚喜用台語問候

TWICE大巨蛋開唱啦！　子瑜驚喜用台語問候
Makiyo當伴娘被湊對斯文男　男方是「天氣女孩」劉玳妍前夫

Makiyo當伴娘被湊對斯文男　男方是「天氣女孩」劉玳妍前夫
梅聖旻哽咽送別愛妻吳中純　女兒梅嬿翎：來世換我照顧妳

梅聖旻哽咽送別愛妻吳中純　女兒梅嬿翎：來世換我照顧妳
顏志琳翻唱鬼怪OST〈Beautiful〉

顏志琳翻唱鬼怪OST〈Beautiful〉
BTS RM回歸前「突傷腳踝打石膏」　急調整演出形式...直播報平安

BTS RM回歸前「突傷腳踝打石膏」　急調整演出形式...直播報平安
網友想看小玥兒　馬筱梅嚴肅拒絕：不可能！

網友想看小玥兒　馬筱梅嚴肅拒絕：不可能！
青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

看更多

【睏嘎並軌】貓咪睡到跌下床...醒來尷尬裝沒事XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前90

直擊／子瑜掩面痛哭：帶TWICE來台北是我夢想　大巨蛋台下全啜泣

1小時前74

麻吉大哥「9.6億瞬間蒸發」以太幣閃崩全爆倉　資產幾乎歸零

1小時前20

迪麗熱巴最新古裝劇來了！　「變身400年鬼王」跟小8歲陳飛宇談愛

1小時前1

辣模遊日險出事！下飛機口袋竟多出「中國身分證+2物」嚇壞報警

2小時前30

康康大開黃腔「黑黑的」！　蕭敬騰「神補刀1句」全場瘋了

2小時前710

直擊／子瑜情緒突失控哭了！缺席1首歌　重新上台含淚：心情太複雜

2小時前41

台劇女星癌前病變…被醫告知「子宮保不住」崩潰　動2次手術胖6kg

3小時前0

直擊／TWICE大巨蛋3天還沒唱完！定延搶先承諾：下次巡演回來台北

3小時前1

獨／離婚後傳熱戀建材業陳傑憲　楊千霈揭「2女兒真實反應」藏洋蔥

3小時前3

沈玉琳出院最新狀況曝！預計4月恢復錄影　被問「調整時間」鬆口了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白
    12小時前8271
  2. 台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲
    3/21 20:534633
  3. Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳
    8小時前2215
  4. 《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出
    12小時前69
  5. 余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！
    3/21 21:325843
  6. 李翊君當眾遭質疑對嘴　嚇壞求救
    3/21 20:37103
  7. 直擊／子瑜情緒突失控哭了！缺席1首歌　重新上台含淚：心情太複雜
    2小時前1410
  8. 趙駿亞家暴判刑出爐！　吳婉君凌晨首發聲
    11小時前187
  9. 清明節後磁場大旺！祖先庇佑4生肖財運翻身
    6小時前6
  10. 朱海君驚爆婚變NONO還暴瘦　康康揭內情
    3/21 20:11102
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合