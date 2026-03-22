直擊／TWICE大巨蛋3天還沒唱完！定延搶先承諾：下次巡演回來台北

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團TWICE迎來10週年，她們連續三天在臺北大巨蛋開唱，22日來到演出最後一日，8位成員穿著華麗的白色舞台服裝登台，帶來第一首歌〈This is for〉，4萬名觀眾氣氛沸騰，當定延大喊「台北我們一起唱」，全場歡呼聲超響亮。現場氣氛超嗨，定延甚至提前承諾「下次巡演再回來」。

▲TWICE。（圖／讀者提供）

TWICE 來到臺北演出迎來最後一日，她們同樣向台灣成員子瑜請教了許多道地的台語，22日出現新招，娜璉害羞喊著「哇尬你供，哇金水（我跟你說，我很美）」，但爆笑的是，大姐的發音不太標準，子瑜當場拆台「妳講錯了」，全場笑出來。

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▲TWICE。（圖／讀者提供）

在子瑜的糾正下，娜璉完美複製發音，成功讓歌迷聽懂她的台語，志效好奇提問「這什麼意思？」得知是「我很美」的意思，她笑虧「妳幹嘛這樣」，娜璉喊冤「是子瑜推薦我的」，子瑜解釋「是ONCE希望講這句」，接著，其他成員被洗腦成功，彩瑛、Sana也跟著說「哇尬你供，哇金水（我跟你說，我很美）」，Mina則幽默表示「我本來有跟子瑜學別句，但我現在只想得起來『哇尬你供』這句話。」

▲▼TWICE。（圖／讀者提供）

演唱會來到第三天，Mina依舊戴著面紗上台，她致謝粉絲「這次巡演第一次連續3天演出，多虧ONCE，我今天也會努力認真完成表演。」定延則承諾「今天是台北演出最後一天，粉絲3天努力地幫我們應援，希望大家為我們應援，下次巡演還是可以來到台北，如果粉絲玩得開心，相信下次還有機會再來演出。」