李千娜「暴瘦見骨」驚人畫面曝！　失言挨轟露面脫口：壓力很大

▲李千娜出席鑽石舞台之夜演唱會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

震撼全國的「林宅血案」被翻拍成電影《世紀血案》，卻未取得當事人林義雄及其家屬同意，引來爭議，其中李千娜受訪說：「如果重啟可能會重新翻整這件事情好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」離譜發言引爆網友抵制砲轟，她甚至要將全額片酬捐贈給慈林基金會也慘被拒絕，事業形象備受影響的她，今（22日）首度公開露面出席「鑽石舞台之夜」演唱會，只見她暴瘦不已，身穿白色西裝配短褲，中空露出螞蟻腰，肋骨清晰可見，狀態令人擔憂。

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▲▼李千娜身形明顯消瘦。（圖／記者周宸亘攝）



沉寂許久的她，演唱輕快的〈心花開〉問候現場觀眾，更笑開懷嗨喊：「大家好，我是李千娜。」主持人胡瓜感謝表示：「找藝人很難找，大家聽到價錢都跑光。真的是佛心價，還要捐給慈善單位，真的是靠大家的愛心。」歐弟則笑虧：「她家不缺錢，因為是電子業。」李千娜則回：「其實是電子花車。」

康康曾是《超級星光大道》的評審，他也不忘大讚李千娜什麼歌都會唱，「不只會唱自己的歌，所以現場歡迎點歌。」李千娜聽聞後直呼：「這樣壓力很大。」接著也演唱與馬年有關的〈胭脂馬拄著關老爺〉、〈愛人醉落去〉等，都是在座年長歌迷耳熟能詳的台語KTV金曲，讓不少長輩跟著哼唱。

歐弟接著也虧李千那的服裝：「我一直很想提醒她廁所的捲筒衛生紙不用拿出來。」逗笑觀眾，唱到〈查某囡仔〉前，李千娜也感性說：「這首歌是我一路來的心路歷程。」