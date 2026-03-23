《逐玉》幕後超甜！田曦薇被撩到「狂羞笑」　張凌赫無奈求救導演

記者黃庠棻／台北報導

愛奇藝出品古裝劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇領銜主演，開播以來聲勢銳不可擋，穩居愛奇藝國際版熱播榜冠軍，已持續霸榜兩週，並於泰國、美國、加拿大、馬來西亞、香港、韓國、新加坡、日本等15個重點市場奪冠，其中雙強CP設定更成為討論焦點。

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

隨著劇情進入中後段，名場面接連出圈，相關片段頻頻登上熱搜榜單，加上副線角色各具魅力、配角陣容亮眼，被網友盛讚為「完顏團」，也讓《逐玉》成為近期聲量表現最為突出的古裝劇。

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▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《逐玉》描述屠夫之女「樊長玉」（田曦薇飾）在雪地裡救回重傷的落難侯爺「謝征」（張凌赫飾），一個是父母雙亡、獨力撐起家業的女子，另一個則是隱姓埋名、背負17年前血仇的落難將軍，命運讓兩人結成看似荒唐的入贅婚姻，卻在相互扶持與生死考驗中逐漸建立深厚情感。

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

隨著劇情發展，一度分離的兩人終於在戰地重逢，長玉因擔心謝征再度受傷，竟將他迷暈，獨自披上盔甲代替夫君上陣，如花木蘭般奔赴戰場。她以俐落身手迎敵，甚至兩鎚就擊斃敵軍大塊頭的猛將，一戰成名，被視為英勇無畏的女英雄。

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

但是在得知謝征的真實身分正是武安侯後，長玉內心產生動搖，她不願這段感情被外界解讀為攀附權貴，決定暫時離開軍中，轉而前去營救好友「俞淺淺」（孔雪兒飾）。謝征得知後連忙追上去，兩人互訴彼此真心，臨別前，謝征仍捨不得她離開，靠肩撒嬌「說你喜歡我」，傲嬌屬性爆發，長玉霸氣地深情一吻回應這段感情，讓不少劇迷直呼「甜到失守」、「這段完全淪陷」。

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

劇中田曦薇跟張凌赫有許多高甜場面，但是幕後卻爆笑不斷，像是兩人重逢時，張凌赫要說出「有你在我就不疼了」，田曦薇一聽到就忍不住想笑，讓張凌赫無奈地對導演喊「導演～你管管她，她一直在偷偷憋笑。」導演順勢打趣地說「妳是不是浪漫過敏啊？」最後田曦薇只好讓張凌赫反覆多說幾次台詞，逐漸適應情緒，順利完成拍攝。

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

另一場重逢後的餵陳皮糖戲份同樣充滿趣味，由於田曦薇一開始動作過於直接，少了浪漫氛圍，被張凌赫吐槽像是在塞茶葉蛋，現場笑聲不斷。為了幫助她進入情境，導演特別引用周杰倫歌曲〈不能說的秘密〉中的歌詞「妳用妳的指尖，阻止我說再見」作為引導，才讓田曦薇抓到感覺。

▲《逐玉》播出後，受到大批觀眾喜愛。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

除了主線CP外，《逐玉》副線角色同樣話題十足，其中，俞淺淺跟「齊旻」（鄧凱飾）的「不齊而俞」CP，以強烈的情感張力成功殺出重圍，帶有強制愛色彩的關係設定引發熱議，尤其劇中鴛鴦浴連續3次狂吻的橋段，更因情緒濃烈、性張力十足，成為觀眾熱議的名場面之一。

▲《逐玉》孔雪兒、鄧凱組成CP。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

兩人近日受訪，談及被觀眾稱為純恨賽道代表，孔雪兒笑稱，其實不太準確，直言俞淺淺並不愛齊旻，但鄧凱補充，齊旻對俞淺淺的情感始終是愛，只是他的愛的方式像恨，並形容這段感情可用「他逃我追、插翅難飛」來概括，結合強制愛、帶球跑等多種戲劇元素。

▲《逐玉》孔雪兒、鄧凱組成CP。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

鄧凱進一步解析角色內心，他表示，齊旻其實是把俞淺淺視為生命中的一束光，即使對方不斷逃離，他仍試圖以各種方式留住她「他是痛苦的，但又無法放手」。孔雪兒笑說「我很喜歡鄧凱發怒時的嗓音，而且他演齊旻的時候眼睛總是紅紅的，很為角色加分。」

▲《逐玉》孔雪兒、鄧凱組成CP。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《逐玉》的演員陣容被網友盛讚為「完顏團」，飾演「安太妃」的田麗依舊凍齡亮眼，而飾演謝征舅舅的嚴屹寬，更是與霍建華、鍾漢良一起被譽為「天涯四美」的代表之一，無論主角或配角皆具高顏值和強烈存在感，為作品增添更多看點。

▲田麗在《逐玉》飾演安太妃。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

隨著後續劇情展開，長玉即將得知自己父親的真實身分，她和謝征之間的關係也面臨新的考驗，兩人要如何在情感與現實間做出取捨，緊抓觀眾視線，《逐玉》正在愛奇藝國際版熱播中。

▲《逐玉》飾演謝征舅舅的嚴屹寬。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《逐玉》播出後熱度狂飆，一舉拿下2025年至今Google trends全球古裝陸劇Google搜索熱度TOP1，愛奇藝國際版特別推出加更禮，搶先全台直通大結局，另外為讓觀眾能更有追劇樂趣，亦規劃線下「追愛地圖」，於西門町以及LaLaport南港店3F設置戲劇打卡點，近距離欣賞張凌赫、田曦薇以及王楚然、丞磊兩對CP的身影，即日起至3月31日止，參與活動便有機會獲得戲劇周邊好禮，詳細資訊請鎖定愛奇藝官方社群。