A-Lin上海開唱破超狂紀錄！　唱一半男星突登台圓「七年之約」

▲ A-Lin上海開唱。（圖／众悅娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

天生歌姬A-Lin迎來出道20周年，本週末登上上海梅賽德斯奔馳文化中心，一連挑戰連唱四場且全數完售，成為首位達成此紀錄的華語女歌手，此次巡演以「旅程、足跡與痕跡」為主軸，A-Lin一口氣帶來30首歌曲，從招牌情歌到動感舞曲完整鋪陳音樂歷程，搭配「時光迴廊」舞台視覺與多套高訂造型，打造沉浸式演出體驗。她在演唱《好朋友的祝福》時，因看見台下歌迷落淚而情緒感染，當場紅了眼眶。

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▲▼ A-Lin上海邀請王心凌擔任嘉賓。（圖／众悅娛樂提供）

A-Lin坦言出道初期曾想走唱跳路線，卻被經紀人一句「為什麼看妳唱跳，我還是很想哭！」打回情歌定位，笑翻全場，她不忘自嘲：「我覺得我的唱跳舞台就像酒一樣，後勁十足！」被現場粉絲拱喝酒時，她更幽默接話「大概兩斤半吧⋯我是說喝水！」

上海場嘉賓同樣掀起高潮，A-Lin邀來顏人中兌現「七年之約」，兩人合唱《拿走了什麼》，還加碼即興尬舞，略帶害羞的顏人中賣力配合A-Lin的魔性舞步，逗趣的「反差萌」瞬間點燃全場笑點；隔日則與王心凌夢幻合體，重現「浪姐543」的限定組合「玲凌盡致」小分隊，動感唱跳《愛你》，帶動萬人歡樂氣氛，A-Lin更笑說：「乾脆之後我每一場都找妳當嘉賓！」將現場氣氛推至最高點。



除了嘉賓驚喜，A-Lin也準備多首限定曲寵粉，包含加碼清唱與臨時點歌橋段，展現不按牌理出牌的誠意。服裝方面更祭出全球首穿的高訂禮服，當中一套價值近900萬台幣的Schiaparelli系列「白色鱗片高級訂製禮服」，是A-Lin這次為了上海站所獻出的全球首穿驚喜，為此她還親赴巴黎三次定裝，並請到15位頂尖高訂工匠，耗費上千小時工時、以純手工刺繡打造而成。



演唱會尾聲，A-Lin將《P.S.我愛你》獻給到場支持的父母，深情告白「爸爸、媽媽，我愛你們！謝謝你們，讓我感受到你們彼此的愛，我要跟你們學習，如何去愛對方。」鏡頭捕捉父母甜蜜互動，她則笑說「我看了好想吐！」在溫馨與歡笑交織中，為這場里程碑演出畫下動人句點。

