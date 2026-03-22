丁噹「大紅緊身裝」火辣開唱！　加碼拱男神脫了全場叫瘋

▲ 丁噹《夜遊》演唱會成都首度開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

丁噹昨率先於四川省體育館開唱，舉辦《夜遊 A Night Tour》，本次特別加碼演唱〈只是不夠愛自己〉，更是在巡演舞台上首唱新歌〈最痛的遺憾〉，也特別邀請「固定朋友」蕭景鴻（阿弟）擔任嘉賓，合體帶來最原汁原味的〈可以是朋友〉，兩人默契十足，現場互動火花四射，丁噹更現場起鬨拱阿弟「脫掉」，掀起全場尖叫，氣氛嗨到最高點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 丁噹邀請阿弟擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）





丁噹身穿大紅色緊身熱辣勁裝火力全開，一連帶來〈夜遊〉、〈夜貓〉、〈都是月老惹的禍〉、〈Natural High〉等歌曲，更幽默自封是「成都小辣椒」，阿弟更在唱完第一首歌就忍不住喊「熱」，丁噹與全場歌迷立刻起鬨，要求「加碼福利」，阿弟也豁出去大方脫下外套秀出精壯手臂，瞬間引爆尖叫聲。

演出中，丁噹也分享他看到了一對情侶的故事深受感動，並邀請他們到場觀賞演唱會，女孩曾罹患癌症，在過程中受到許多善心人士的無私幫助，康復後兩人決定將這份愛延續，在醫院附近設立愛心小屋，提供患者免費住宿與餐食，丁噹感性表示：「謝謝你們把自己的經歷轉化為力量爲更多人服務，真的非常感動。想當面對你們說，你們很棒，謝謝你們。」並特別獻唱〈親人〉送給這對特別的情侶，溫暖氛圍瀰漫全場。



演唱會結束後，丁噹與阿弟仍意猶未盡，在社群平台進行直播聊天並演唱多首歌曲，即便已是深夜，他們仍持續約一小時的表演，就像線上小型演唱會一樣，這也是兩人首次在演唱會後進行直播，體力與熱情讓粉絲直呼過癮，丁噹也透露未來還有更多機會跟大家見面。

