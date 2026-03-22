金曲歌后胸前「2超狂高峰」！　罕見破尺度傻眼：嚇死了

▲戴佩妮在高雄開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

馬來西亞創作天后戴佩妮《雙生火焰》巡迴演唱會最終場，21日晚間在高雄巨蛋盛大登場，除了是巡演的完美收官，更是她出道26年來首度站上高雄巨蛋開唱，戴佩妮感性表示：「大家都不容易。」坦言看到台下滿場歌迷，內心仍忍不住動容，「看到你們來還是會開心的想哭。」

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▲▼戴佩妮換上全新造型。（圖／寬宏藝術提供）



話鋒一轉，她自嘲當晚全新戰袍的「小插曲」，笑說這套衣服「有兩個敗筆」，其中之一竟是「沒辦法藏衛生紙」，她更透露原本設計誇張的造型讓她嚇死了，「前面兩顆其實是這麼高，我就看到說不對呀，這個創作型歌手這麼高，不是不行但是有點空。」最後她親自調整成如今的花朵造型，幽默表示：「如果要看雙峰去馬來西亞雙峰塔。」逗笑台下歌迷。

談到巡演一路走來的心情，她感慨時間飛逝，從發行《雙生火焰》專輯到巡演橫跨兩年，「去年大家見我一次，今年又見我一次。」對於歌迷一路相伴滿懷感謝，她也提到，看到高雄歌迷不斷敲碗，才「斗膽」決定登上高雄巨蛋，甚至笑喊一度擔心場地太大，還曾拜託大家幫忙買票。

站在萬人場館舞台上，她環視全場，動情表示非常喜歡眼前的畫面，「作為一個收官場，這樣的畫面會永遠留在我心中。」最終場在溫暖與掌聲中畫下句點。

