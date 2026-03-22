102名台星合體扮仙春遊！賴銘偉曝「角色擲筊由神明選角」揭內幕

記者黃庠棻／台北報導

由「搖滾宮主」賴銘偉主導、桃園大溪鳳山寺廣澤宮舉辦的2026桃園信仰生活「丙午年神遊春巡嘉年華」，將於4月4日兒童節登場，負責籌辦活動的賴銘偉透露漢服真人扮仙今年已邁入第4年，將從去年的80位直接飆破100，預計有102位來自8點檔、偶像劇、BL劇、電影演員、導演、KOL網紅及YouTuber等一起扮仙，光現場參與活動人數預估就近千人。

▲黃浩詠（左起）、郎祖筠都將參與賴銘偉擔任宮主的廣澤宮真人扮仙盛典。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

賴銘偉表示，今年神遊春巡嘉年華活動擴大舉辦，內容豐富多元，除了由上百位眾星身著漢服扮仙結合傳統藝陣巡境，感受眾神穿越千年降凡賜福的實境體驗，當天適逢兒童節，廣澤宮也將與草爺、柯大堡一起在瑞發里集會所舉辦「神行盃廣澤宮B-Max四驅車挑戰賽」。

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神遊春巡嘉年華活動當天上午9點將在八德藝文廣場進行兒童節天幕電院特映《BIG》，中午有小芙尼家族唱跳秀，下午還有即將成真火舞團、鳳鳴齋國樂團、兔子先生 XRway 、震樂堂等精彩表演，一起打造搖滾遶境；重頭戲漢服真人扮仙的眾神則將於下午4時30分從八德藝文廣場起駕，踩街至大溪鳳山寺廣澤宮，晚上還有「大廟開唱搖滾電音春之祭」音樂饗宴。

▲黃浩詠（左起）、郎祖筠都將參與賴銘偉擔任宮主的廣澤宮真人扮仙盛典。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

賴銘偉上周才以特別來賓身分出席郎祖筠擔任團長的春河劇團音樂劇《老闆～來碗陽春麵！》，同場的主演郎祖筠、黃浩詠也是這次真人扮仙的明星陣容成員，其中郎祖筠更已是連續第3年扮演「西王金母」，黃浩詠則是扮「武財神」。

▲郎祖筠。（圖／大溪鳳山寺廣澤宮提供）

據悉，原本鄭人碩今年也要第3度扮演廣澤尊王，但因臨時有海外工作行程，已改由其他人扮演。而之前已曝光的卡司還包括陳大天與老婆劉樸將扮范蠡與西施，而所有卡司、扮哪位神仙都是當事人親自擲筊由神明選角確定。

對此，賴銘偉很欣慰已經為「桃園信仰生活節-神遊春巡嘉年華」這活動IP拉出一個高度，但仍秉持核心原則，直言「它不是商業活動，是一年一度、廣澤尊王生日前夕才看得到的盛典」。

身為宮主的賴銘偉，坦言舉辦這樣的大型活動確實要承受不小的壓力，也要扛起籌措經費、整合資源等責任，去年為了祈願活動平安順利，他斷食長達6天，今年因為有工作在身，3月31日在高雄藍色狂想音樂餐廳有演唱會，所以會從4月1日開始斷食祈福。