胡瓜經典賽靈感設遊戲！挑戰咬紅包連失敗　表情猙獰失控

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》本週來到彰化市田中央社區發展協會錄影。日前胡瓜遠赴日本觀賞WBC世界棒球經典賽，現場台灣球迷的熱情讓他深受感動，回台後特別設計全新遊戲「全民瘋棒球」，向中華職棒致敬。遊戲採三人一組進行，參賽者需合作跑壘闖關，最後在終點輪流擊破五顆氣球，以完成時間最短者獲勝。藝人隊由阿崔、秀秀子與田依甯應戰，過程狀況不斷，田依甯首關接球頻頻失誤，甚至遭三振後才過關；不過三人最終仍以89秒完賽，惜敗給觀眾隊，冠軍獎金由第一組觀眾抱走。、

▲胡瓜被經典賽感動設計遊戲。（圖／民視提供）

接續登場的是「三府千歲祈福賽」，比賽採3男2女組隊，需連續完成三關挑戰，若在第三關失敗，則須從第一關重新開始，最終以總秒數最短者勝出。首關考驗柔軟度與協調性，參賽者須抬腿並以嘴巴咬取紅包。胡瓜信心滿滿親自上場，卻屢試不成，讓現場藝人全圍觀大笑，場面相當熱鬧。董至成見狀代打上場，一口氣順利過關。

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▲▼董至成狼狽玩遊戲。（圖／民視提供）

然而比賽關鍵落在最後擲筊環節，籃籃接連擲出笑筊，導致全隊多次重來。過程中董至成體力明顯下滑，胡瓜再度上場挑戰，這回竟一次成功，帶動團隊士氣。不過籃籃再度失手，全隊只得硬著頭皮再戰。直到第三輪挑戰，終於成功擲出聖筊，全隊才順利完賽，最終以184秒收場。儘管藝人隊過程高潮迭起、笑料不斷，最終獎金仍由62秒完賽的觀眾隊奪下。

▲▼胡瓜咬紅包。（圖／民視提供）