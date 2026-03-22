獨／離婚後傳熱戀建材業陳傑憲　楊千霈揭「2女兒真實反應」藏洋蔥

記者黃庠棻／專訪

女星楊千霈出道演藝圈超過20年，跨足主持、戲劇、電影圈，在舞台劇也有亮眼表現。私底下，她與紡織業二代洪家傑於2024年底結束8年婚姻，2026年她參與故事工廠舞台劇《倒數婚姻》的演出，近日她也接受《ETtoday星光雲》專訪，坦率地透過作品內容談及先前的婚姻。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

楊千霈在2024年簽字離婚，直到2026年接受《ETtoday星光雲》專訪時，當天她在錄影，看起來狀態極佳，輕鬆地笑說「到現在還會有人問我『妳還好嗎？』」，她都會露出微笑回應「我很好，好得不得了」，表示現在還是有許多人以負面的心態看待離婚一事，她直呼「現在離婚率這麼高」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

被問到離婚後2個女兒的反應，楊千霈坦言兩個小孩其實都很成熟，直言「孩子都在看，她們很早熟」，她曾問過「我們離婚妳們會心情不好嗎？」當時女兒回覆「離婚是你們大人的事」，讓她相當感動，她也表示自己沒有跟女兒們仔細聊過離婚一事，因為「她們其實都懂」，她甚至透露兩個小孩其實都很會上網，常常會自己google她的新聞來看。

▲楊千霈談及離婚後2個女兒的反應。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，楊千霈也透露女兒們先前曾看到父親傳出緋聞，也會觀察到爸爸「按別人愛心」，她笑說「她們跟我就像閨蜜一樣分享」，也曾問過小孩如果爸爸交女友會如何，女兒們回覆她「不會呀！你們開心就好」，同理也她問過「如果媽媽交男朋友可以嗎？」女兒第一時間竟是開玩笑「那妳不會又懷孕吧」，她笑說「生不出來了啦」，接著女兒又虧「那妳不會離婚吧」，她則苦笑「沒有啦！都還沒有人呢！」

▲楊千霈談及離婚後2個女兒的反應。（圖／記者周宸亘攝）

後來，楊千霈也分享自己曾跟女兒聊過「男朋友」話題，她問對方「如果有一天媽媽有了男友，可不可以帶來給妳們認識」，2個女兒都表示「好啊」，甚至說了一句「我會為妳開心」，讓她感到相當感動。

▲楊千霈談及離婚後2個女兒的反應。（圖／攝影中心攝）

此前，楊千霈與「建材業陳傑憲」Jeremy傳出緋聞，只是雙方的愛火剛萌芽就因為被拍到而見光死，沒想到3月9日她生日時，慶生現場竟出現Jeremy的身影，雙方疑似重燃愛火。而她也回應《ETtoday星光雲》，強調自己現在的感情狀態「依舊是單身」，至於與Jeremy的關係「就是朋友」，她也表示如果真的脫單一定會公開，笑說自己「我談戀愛藏不住啦」。

▲楊千霈談及離婚後2個女兒的反應。（圖／記者林敬旻攝）

在《倒數婚姻》的劇情中，楊千霈在戲裡的女兒問了她一句「你們不快樂，為何要結婚？」讓她在排練的過程中也思考了許多，她坦言有些人可能會覺得「如果結婚後沒有孩子，是不是會比較快樂」，但這一個想法她從來沒有反思過，直言自己「很謝謝女兒的到來」。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

故事工廠10週年大戲《倒數婚姻》找來藍鈞天、楊千霈、龍語申、吳怡霈、郭耀仁、朱宥琳、張．晴、劉桓、林宥彤、林木森、林詠傑演出，藍鈞天、楊千霈飾演一對貌合神離的夫妻，女方想重新返回因懷孕而中斷的演員工作，男方的餐廳在轉型成功的關鍵，必須要全心投入。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

本劇採「完全倒敘」的手法，從這對夫妻正在鬧離婚，猶豫是否簽字的當下逆著時間序，一幕幕呈現婚姻中的場景，抽絲剝繭地呈現出兩人間的衝突、出軌、犧牲、妥協，時序最後回到相戀的起點，這兩人是否能找回為了婚姻而丟失的「自我」以及重新「再愛」與「被愛」的能力。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

《倒數婚姻》在高雄和台中演出的場次票房超過九成，因此故事工廠因應觀眾的熱情，特地加開場次，將於5月9日19點30分於衛武營歌劇院、6月28日14點30分於臺中國家歌劇院大劇院加碼演出，門票已於3月3日中午12點開賣。