ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

澳洲男環台坐超商淚崩
清明掃墓12大禁忌曝光！
趙駿亞家暴遭判刑！吳婉君發聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王韡蒨 余天 胡瓜 康康 李翊君 吳青峰 李宇春 王彩樺

獨／離婚後傳熱戀建材業陳傑憲　楊千霈揭「2女兒真實反應」藏洋蔥

記者黃庠棻／專訪

女星楊千霈出道演藝圈超過20年，跨足主持、戲劇、電影圈，在舞台劇也有亮眼表現。私底下，她與紡織業二代洪家傑於2024年底結束8年婚姻，2026年她參與故事工廠舞台劇《倒數婚姻》的演出，近日她也接受《ETtoday星光雲》專訪，坦率地透過作品內容談及先前的婚姻。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

楊千霈在2024年簽字離婚，直到2026年接受《ETtoday星光雲》專訪時，當天她在錄影，看起來狀態極佳，輕鬆地笑說「到現在還會有人問我『妳還好嗎？』」，她都會露出微笑回應「我很好，好得不得了」，表示現在還是有許多人以負面的心態看待離婚一事，她直呼「現在離婚率這麼高」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

被問到離婚後2個女兒的反應，楊千霈坦言兩個小孩其實都很成熟，直言「孩子都在看，她們很早熟」，她曾問過「我們離婚妳們會心情不好嗎？」當時女兒回覆「離婚是你們大人的事」，讓她相當感動，她也表示自己沒有跟女兒們仔細聊過離婚一事，因為「她們其實都懂」，她甚至透露兩個小孩其實都很會上網，常常會自己google她的新聞來看。

▲▼第62屆金馬獎入圍公布記者會-楊千霈。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊千霈談及離婚後2個女兒的反應。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，楊千霈也透露女兒們先前曾看到父親傳出緋聞，也會觀察到爸爸「按別人愛心」，她笑說「她們跟我就像閨蜜一樣分享」，也曾問過小孩如果爸爸交女友會如何，女兒們回覆她「不會呀！你們開心就好」，同理也她問過「如果媽媽交男朋友可以嗎？」女兒第一時間竟是開玩笑「那妳不會又懷孕吧」，她笑說「生不出來了啦」，接著女兒又虧「那妳不會離婚吧」，她則苦笑「沒有啦！都還沒有人呢！」

▲▼第62屆金馬獎入圍公布記者會-楊千霈。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊千霈談及離婚後2個女兒的反應。（圖／記者周宸亘攝）

後來，楊千霈也分享自己曾跟女兒聊過「男朋友」話題，她問對方「如果有一天媽媽有了男友，可不可以帶來給妳們認識」，2個女兒都表示「好啊」，甚至說了一句「我會為妳開心」，讓她感到相當感動。

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-楊千霈。（圖／攝影中心攝）

▲楊千霈談及離婚後2個女兒的反應。（圖／攝影中心攝）

此前，楊千霈與「建材業陳傑憲」Jeremy傳出緋聞，只是雙方的愛火剛萌芽就因為被拍到而見光死，沒想到3月9日她生日時，慶生現場竟出現Jeremy的身影，雙方疑似重燃愛火。而她也回應《ETtoday星光雲》，強調自己現在的感情狀態「依舊是單身」，至於與Jeremy的關係「就是朋友」，她也表示如果真的脫單一定會公開，笑說自己「我談戀愛藏不住啦」。

▲▼▲第62屆金馬獎頒獎典禮星光大道，星光大道主持人楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊千霈談及離婚後2個女兒的反應。（圖／記者林敬旻攝）

在《倒數婚姻》的劇情中，楊千霈在戲裡的女兒問了她一句「你們不快樂，為何要結婚？」讓她在排練的過程中也思考了許多，她坦言有些人可能會覺得「如果結婚後沒有孩子，是不是會比較快樂」，但這一個想法她從來沒有反思過，直言自己「很謝謝女兒的到來」。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

故事工廠10週年大戲《倒數婚姻》找來藍鈞天、楊千霈、龍語申、吳怡霈、郭耀仁、朱宥琳、張．晴、劉桓、林宥彤、林木森、林詠傑演出，藍鈞天、楊千霈飾演一對貌合神離的夫妻，女方想重新返回因懷孕而中斷的演員工作，男方的餐廳在轉型成功的關鍵，必須要全心投入。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

本劇採「完全倒敘」的手法，從這對夫妻正在鬧離婚，猶豫是否簽字的當下逆著時間序，一幕幕呈現婚姻中的場景，抽絲剝繭地呈現出兩人間的衝突、出軌、犧牲、妥協，時序最後回到相戀的起點，這兩人是否能找回為了婚姻而丟失的「自我」以及重新「再愛」與「被愛」的能力。

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

▲楊千霈演出舞台劇《倒數婚姻》。（圖／故事工廠提供）

《倒數婚姻》在高雄和台中演出的場次票房超過九成，因此故事工廠因應觀眾的熱情，特地加開場次，將於5月9日19點30分於衛武營歌劇院、6月28日14點30分於臺中國家歌劇院大劇院加碼演出，門票已於3月3日中午12點開賣。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

楊千霈

推薦閱讀

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白：台灣人讓我重新找回自信

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白：台灣人讓我重新找回自信

8小時前

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲　「明年見」竟成永別

台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲　「明年見」竟成永別

21小時前

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出　網見1線索怒抓內鬼

《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出　網見1線索怒抓內鬼

9小時前

「世界最美臉蛋」Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳　火辣床照曝

「世界最美臉蛋」Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳　火辣床照曝

4小時前

直擊／余天情緒失控「狂呼胡瓜4巴掌」　黃西田哭喊：別打了！

直擊／余天情緒失控「狂呼胡瓜4巴掌」　黃西田哭喊：別打了！

21小時前

直擊／李翊君才剛唱完「突當眾遭質疑對嘴」！　嚇壞求救孔鏘

直擊／李翊君才剛唱完「突當眾遭質疑對嘴」！　嚇壞求救孔鏘

22小時前

趙駿亞家暴判刑出爐！　吳婉君凌晨首發聲：曾恐懼到頭皮發麻

趙駿亞家暴判刑出爐！　吳婉君凌晨首發聲：曾恐懼到頭皮發麻

8小時前

朱海君消失螢幕2年「驚爆婚變NONO還暴瘦」　康康親揭內情

朱海君消失螢幕2年「驚爆婚變NONO還暴瘦」　康康親揭內情

22小時前

26天嫩嬰「汪寶兒」萌翻！馬筱梅首曬寫真花絮　小熊造型融化萬人

26天嫩嬰「汪寶兒」萌翻！馬筱梅首曬寫真花絮　小熊造型融化萬人

5小時前

《逐玉》全片外洩「官方火大發聲」！　聯合揪內鬼：造成極大的傷害

《逐玉》全片外洩「官方火大發聲」！　聯合揪內鬼：造成極大的傷害

7小時前

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌...兩人唱到台上相擁掉淚

3/19 15:12

BTS光化門只來10萬！政府預測26萬人「萬名警力維安」　韓網罵爆了

BTS光化門只來10萬！政府預測26萬人「萬名警力維安」　韓網罵爆了

2小時前

熱門影音

子瑜〈Run Away〉台灣首唱!!

子瑜〈Run Away〉台灣首唱!!
焦凡凡生了！婁峻碩全程陪產　曝：兒子嘴巴像我鼻子像爸爸

焦凡凡生了！婁峻碩全程陪產　曝：兒子嘴巴像我鼻子像爸爸
男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過

男人的必修課：幫老婆拍照　就算是周杰倫也逃不過
子瑜安可再唱〈Run Away〉　TWICE全衝上去一起跳

子瑜安可再唱〈Run Away〉　TWICE全衝上去一起跳
余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD

余天遭虧「看一次少一次」　氣到連巴胡瓜.康康.歐弟XD
Makiyo缺席大S雕像揭幕　吐內幕：在家癲癇發作

Makiyo缺席大S雕像揭幕　吐內幕：在家癲癇發作
TWICE大巨蛋開唱啦！　子瑜驚喜用台語問候

TWICE大巨蛋開唱啦！　子瑜驚喜用台語問候
Makiyo當伴娘被湊對斯文男　男方是「天氣女孩」劉玳妍前夫

Makiyo當伴娘被湊對斯文男　男方是「天氣女孩」劉玳妍前夫
梅聖旻哽咽送別愛妻吳中純　女兒梅嬿翎：來世換我照顧妳

梅聖旻哽咽送別愛妻吳中純　女兒梅嬿翎：來世換我照顧妳
顏志琳翻唱鬼怪OST〈Beautiful〉

顏志琳翻唱鬼怪OST〈Beautiful〉
BTS RM回歸前「突傷腳踝打石膏」　急調整演出形式...直播報平安

BTS RM回歸前「突傷腳踝打石膏」　急調整演出形式...直播報平安
網友想看小玥兒　馬筱梅嚴肅拒絕：不可能！

網友想看小玥兒　馬筱梅嚴肅拒絕：不可能！
青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

防彈少年團回歸！光化門擠爆　Jimin激動「很想大家」謝阿米

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

曾愷玹維持漂亮祕訣「心情愉悅」　再提《不能說的秘密》笑：20年了

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚！　奉子成婚苦撐11年…經紀人回應

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

黃鐙輝維持16年婚姻「險對萁媽動手」　老公太愛蹲廁所…方宥心氣飆髒話XD

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

看更多

李泳知怒罵黃牛：當人傻子？　「我爭取降價200元花多少努力」

即時新聞

剛剛
剛剛
31分鐘前0

獨／離婚後傳熱戀建材業陳傑憲　楊千霈揭「2女兒真實反應」藏洋蔥

39分鐘前0

沈玉琳出院最新狀況曝！預計4月恢復錄影　被問「調整時間」鬆口了

1小時前63

李千娜「暴瘦見骨」驚人畫面曝！　失言挨轟露面脫口：壓力很大

1小時前0

102名台星合體扮仙春遊！賴銘偉曝「角色擲筊由神明選角」揭內幕

2小時前20

A-Lin上海開唱破超狂紀錄！　唱一半男星突登台圓「七年之約」

2小時前74

BTS光化門只來10萬！政府預測26萬人「萬名警力維安」　韓網罵爆了

2小時前10

丁噹「大紅緊身裝」火辣開唱！　加碼拱男神脫了全場叫瘋

2小時前20

金曲歌后胸前「2超狂高峰」！　罕見破尺度傻眼：嚇死了

3小時前10

梁朝偉確定來台！新片對戲母銀杏樹　外媒讚演技超越《花樣年華》

3小時前20

清明節後磁場大旺！　祖先庇佑「4生肖」財運翻身

讀者迴響

熱門新聞

  1. 澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白
    8小時前7671
  2. 台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲
    21小時前4633
  3. 《逐玉》驚爆結局提早外洩！40集全片遭4K高清流出
    9小時前69
  4. Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳
    4小時前1814
  5. 余天失控「狂呼胡瓜巴掌」黃西田：別打了！
    21小時前5843
  6. 李翊君當眾遭質疑對嘴　嚇壞求救
    22小時前103
  7. 趙駿亞家暴判刑出爐！　吳婉君凌晨首發聲
    8小時前187
  8. 朱海君驚爆婚變NONO還暴瘦　康康揭內情
    22小時前102
  9. 26天嫩嬰「汪寶兒」萌翻！馬筱梅首曬寫真花絮
    5小時前83
  10. 《逐玉》全片外洩「官方火大發聲」！
    7小時前142
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合