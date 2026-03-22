「世界最美臉蛋」Nana寫真突破尺度！只穿Bra解放側乳　火辣床照曝

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「世界最美臉蛋」Nana經有精緻五官、修長身材，她出道以來維持著名模般的比例，過去不吝嗇展現好身材，近日，SEETH ANARCHY LIBRARY與她合作，拍攝一系列畫報照，不乏裸露的性感一面，不論是柔美、冷冽或前衛氛圍，都展現出高質感的寫真照。

▲Nana寫真突破尺度，只穿Bra解放側乳。（圖／翻攝自SEETH ANARCHY LIBRARY IG）



Nana近日與日本攝影大師合作，寫真集收錄了Nana多變的造型與風格，她以自身獨有的感性詮釋各種概念，當中更不乏大膽的裸露畫面，她只穿著銀色水鑽內衣、抓著褲頭，躺在床上秀出零贅肉完美比例，性感照曝光後，瞬間引起熱烈討論。

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▲Nana與日本攝影師合作。（圖／翻攝自SEETH ANARCHY LIBRARY IG）



據了解，這次拍攝是Nana特地飛往日本，她雖行程繁忙，仍展現敬業態度，在東京多個地點進行為期約兩天的密集拍攝。

官方進一步表示，此次合作透過兩位藝術家自由奔放的創作交流，誕生出兼具強烈能量與深層情感的作品，不僅展現Nana作為模特的無限可能，也再次印證她在時尚與藝術領域的獨特魅力。