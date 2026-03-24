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3月24日星座運勢／天蠍獲回報、牡羊漸獲利　12星座財氣關鍵

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：不再猶豫不決

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感情：沐浴在愛河中

財運：投資實力增加

幸運色：橙色

貴人：雙魚

小人：獅子

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：專案特別處理

感情：聊一聊心事好

財運：善用科技賺錢

幸運色：亮紅色

貴人：天秤

小人：雙子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：支援激發信心

感情：易獲異性青睞

財運：正財收入穩定

幸運色：黑色

貴人：水瓶

小人：金牛

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：事業創造未來

感情：得到愛人擁抱

財運：客戶大量買進

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：天蠍

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：為了工作奉獻

感情：舊情人回頭草

財運：投資眼光獨特

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：水瓶

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處女座 ♍

工作：取得考試資格

感情：溫暖細心照顧

財運：研究國際貨幣

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：射手

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：學習瞭解客戶

感情：約會進展順利

財運：瞭解市場動態

幸運色：棕色

貴人：獅子

小人：雙魚

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天蠍座 ♏

工作：肯定自我付出

感情：開心愉快相處

財運：前期投資回報

幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

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雙魚座 Pisces ♓

工作：認真提高品質

感情：承認愛情的美

財運：建立多元資產

幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：魔羯

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【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：時刻推銷自己

感情：愛情堅若磐石

財運：漸漸開始獲利

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：牡羊

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獅子座 ♌

工作：完善售後服務

感情：快樂幸福起點

財運：短線投資有賺

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：處女

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：勇於追逐夢想

感情：心靈情緒平靜

財運：降低日常消費

幸運色：銀色

貴人：巨蟹

小人：天秤

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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