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3月23日星座運勢／水瓶兩情相悅　獅子彩券中獎

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：極度熱愛工作

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感情：雙方兩情相悅

財運：定期存款到期

幸運色：紅色

貴人：金牛

小人：處女

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：助力多人氣旺

感情：易遇不同異性

財運：財氣穩定得財

幸運色：紫色

貴人：巨蟹

小人：雙子

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：工作愉快順利

感情：順從對方意見

財運：生活開銷減少

幸運色：咖啡色

貴人：天蠍

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：舉行國際會議

感情：眾人皆大歡喜

財運：建立良好信用

幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：天秤

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：與人溝通良好

感情：表現積極追求

財運：研究投資理財

幸運色：咖啡色

貴人：牡羊

小人：金牛

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：順利取得資格

感情：家庭相處愉快

財運：團結合作賺錢

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：雙魚

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：事業披荊斬棘

感情：與同學聊家常

財運：買到優惠商品

幸運色：白色

貴人：處女

小人：牡羊

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：業績逐漸提升

感情：期待好的開始

財運：運用投資賺錢

幸運色：金色

貴人：天秤

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙魚座 Pisces ♓

工作：熱心投入發展

感情：夫妻感情平順

財運：能兼職賺外快

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：射手

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：提高學習能力

感情：和人誠摯交流

財運：投資持續賺錢

幸運色：棕色

貴人：雙魚

小人：天蠍

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：帶來快樂能量

感情：創造愉快氛圍

財運：買彩券有所獲

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：魔羯

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：高效管理運作

感情：終結心中惡夢

財運：可以獲得小財

幸運色：黃色

貴人：魔羯

小人：獅子

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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