梁朝偉確定來台！新片對戲母銀杏樹　外媒讚演技超越《花樣年華》

記者黃庠棻／台北報導

坎城影帝梁朝偉將下月來台參加金馬奇幻影展「大師講堂」，並與柏林金熊獎導演伊爾蒂寇恩伊達（Ildikó Enyedi）聯袂出席新片《你是不會當樹嗎》（Silent Friend）映後座談，為該片4月17日在台上映造勢宣傳。

▲梁朝偉確定來台。（圖／金馬提供）

該片是匈牙利女導演伊爾蒂蔻恩伊達特地為梁朝偉量身打造，也是梁朝偉第一部與歐洲合作的電影。劇情藉由一棵百年銀杏樹、見證三個時代（1908年、1972年和2020年）的變幻。

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《你是不會當樹嗎》曾獲選第82屆威尼斯影展主競賽片，除榮獲國際影評人費比西獎、馬斯楚安尼獎等六項大獎，更以3.8最高評分（滿分4分）稱霸威尼斯影展場刊榜首。

▲梁朝偉主演電影《你是不會當樹嗎》。（圖／海鵬影業提供）

片中梁朝偉所飾演的「神經科學家王博士」，與雌性銀杏樹的多場「對手戲」大獲國際影媒誇讚，認為是梁朝偉自《花樣年華》形成的演技反轉與解放，推崇他的演出「不僅是一場表演，更成為一種存在」。

梁朝偉在新片《你是不會當樹嗎》飾演的「神經科學家王博士」是故事主線，2020年他受邀赴德國大學客座教學，卻因為疫情爆發遭到「封城」滯留。空蕩校園裡，令人震驚的時間節奏劇烈轉變。強大樹木的沉靜V.S.孤獨的科學家，「兩種沉默」的相遇，第一次讓他的生活猶如僧侶般靜謐，並有機會體驗如樹木般的時間感知。

▲梁朝偉主演電影《你是不會當樹嗎》。（圖／海鵬影業提供）

片中一場讓人激賞的戲，是梁朝偉剛抵達依然喧鬧的德國校園，手裡拿著咖啡，觀察窗外不同性別、膚色的學生們，與昔日（1908年及1972年）保守的時代成為鮮明對比，讓人看得既感慨又感動。

《你是不會當樹嗎》是柏林金熊獎名導伊爾蒂蔻恩伊達的最新電影，故事背景設定在德國馬爾堡（Marburg）大學城裡的一座古老植物園，以一棵百年的古老銀杏樹為見證，藉由三個時代（1908年、1972年和2020年）的故事交錯組成，探討人類與大自然的連結與情感。

▲梁朝偉主演電影《你是不會當樹嗎》。（圖／海鵬影業提供）

主要演員除了梁朝偉，還有《藍色是最溫暖的顏色》影后蕾雅瑟杜（Léa Seydoux），以及德國新生代演員恩佐布魯姆（Enzo Brumm）及露娜維德勒（Luna Wedler）等，後者更榮獲本屆威尼斯影展馬斯楚安尼獎（最佳新進演員獎）。

這部由德國、法國與匈牙利聯合製作的電影《你是不會當樹嗎》，劇情由三個時代故事縱橫交錯：1908年，一位瑞士女生格蕾特（露娜維德勒飾）打破性別歧視，如願進入都是男生的大學念書，並藉由攝影找到與植物溝通的方式。





▲梁朝偉主演電影《你是不會當樹嗎》。（圖／海鵬影業提供）

1972年，動盪的社會中，一位男學生漢內斯（恩佐布魯姆飾）為女友照料天竺葵，因此展開對世間生命的思考。2020年，疫情壟罩全球封鎖，來自香港的神經科學家王教授（梁朝偉飾）被困在馬爾堡大學，卻在植物學家愛麗絲（蕾雅瑟杜飾）啟發下，與一棵百年雌性銀杏樹建立了奇妙的連結。

《你是不會當樹嗎》片中展現了一個靈性且靜謐的自然世界，探索人在孤獨中、如何與沉默大自然進行一場跨越時代的對話。全片詩意盎然、精湛的攝影與演出獲得極高評價，尤其梁朝偉與銀杏樹的多場「對手戲」更是大獲推崇。《你是不會當樹嗎》將於4月17日在台上映。