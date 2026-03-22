26天嫩嬰「汪寶兒」萌翻！馬筱梅首曬寫真花絮　小熊造型融化萬人

記者張筱涵／綜合報導

馬筱梅近日透過抖音分享兒子寶寶寫真側拍花絮，畫面中可見剛滿26天的嫩嬰「汪寶兒」安靜躺在柔軟墊子上，時而熟睡、時而微睜雙眼，還換上可愛的小熊造型服裝，萌樣融化大批網友。她也寫下長文告白，字字句句流露滿滿母愛。

▲汪小菲和馬筱梅。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）



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▲汪寶兒拍寶寶寫真側拍。（圖／翻攝自抖音）



馬筱梅在貼文中溫柔表示「我們一起勾勾手，長長的路媽媽陪你慢慢走」，並感謝寶寶在孕期時的乖巧陪伴，「謝謝你在媽媽肚子裡的時候就好乖巧，陪我工作陪我飛行、陪我哭也陪我笑。」她承諾未來每一天都會陪著孩子體驗人生的喜怒哀樂，也感性寫道：「謝謝你選擇我們做你的父母，願全天下的所有寶寶都平安健康的長大。」貼文並標註「#新生兒紀錄」「#第26天嫩嬰」等關鍵字，正式紀錄新手媽媽的日常。

父母共同創帳號 寶寶未滿月已有粉絲

不少網友也發現，該影片顯示為「共同創作者」，除了馬筱梅本人帳號外，還連結到替兒子成立的抖音帳號「我是汪寶兒」。在馬筱梅的帳號簡介中，也清楚寫著「30+一胎媽咪紀錄兒子的小日常 @我是汪寶兒，僅此一個本人帳號，其餘營銷號與本人無關」，強調官方身分。

寶寶尚未滿月便吸引關注，有網友笑稱「快一個月的寶寶都有粉絲了」，馬筱梅也幽默回應：「哈哈哈我想著爸爸昨天自己發了，我就忍不住今天也發了。」夫妻倆輪流曬娃，互動自然逗趣。

▲▼馬筱梅替兒子辦了帳號。（圖／翻攝自抖音）



網友狂讚「大方曬娃」 祝福滿滿

影片曝光後，留言區湧入祝福，「汪寶兒好可愛好萌啊」、「祝汪寶健康快樂、一生順遂」、「以後就大大方方曬娃，我們看著汪寶兒快樂長大。」也有人笑說「那嘴巴和他媽媽一模一樣。」

面對網友支持，不少人稱讚馬筱梅「大大方方曬娃」的態度，認為她自然分享育兒日常，讓粉絲一同見證寶寶成長。從懷孕到產後第26天，馬筱梅以文字與影像紀錄初為人母的心境，也讓「汪寶兒」成為社群上最受矚目的萌娃之一。