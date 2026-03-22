17歲女高生代表台灣登聯合國論壇　「返台狂包場」背後藏超暖原因

記者黃庠棻／台北報導

青少女倡議組織Girliftify由創辦人陳以甯（Ariel）於2024年成立，現年17歲的她，致力透過藝術、心理健康與倡議行動推動性別平等與女性賦權。Ariel表示，對她而言，真正的改變並非來自口號，而是從理解開始、從願意傾聽開始，也因此持續以公益電影包場形式，讓女性議題被更多人看見。

▲臺灣高一生陳以甯創辦Girliftify倡議組織。（圖／Girliftify提供）

Girliftify於3月18日舉辦《深度安靜》公益電影放映活動，串聯勵馨基金會與璞之妍診所等單位參與，並特別邀請導演沈可尚、監製瞿友寧，以及演員張孝全、林依晨、金士傑出席與觀眾交流，分享創作與角色故事，吸引關注女性議題的各界人士到場支持。

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▲陳以甯創辦Girliftify倡議組織，包場《深度安靜》。（圖／Girliftify提供）

創辦人陳以甯（Ariel）目前就讀普台高中部一年級，長期關注女性議題，並以實際行動推動改變。她表示，希望讓更多年輕女孩不只是關心議題，而是成為改變的一部分。在國際層面，她曾以台灣僅2位青年代表之一的身份出席2025年UN ECOSOC Youth Forum，就數位賦權與青年行動主義向全球發表演說。

▲臺灣高一生陳以甯創辦Girliftify倡議組織。（圖／Girliftify提供）

不僅如此，陳以甯也主導策劃2026年UNESCO Learning Planet Festival 慈善電影放映活動，串聯多個國際NGO 推動少女與女性議題對話。此外，Girliftify也透過「50 Ways to Advance Gender Equality」跨國社群倡議，與印度、紐西蘭青年建立夥伴關係，並設立微型獎學金支持女童教育。從在地行動到國際串聯，Ariel 表示，希望透過持續實踐，讓更多女性的聲音被看見，也讓理解與陪伴成為彼此之間重要的力量。

▲陳以甯創辦Girliftify倡議組織，包場《深度安靜》。（圖／Girliftify提供）

談到包場《深度安靜》原因，陳以甯表示，是被電影中描繪的女性生命經驗深深觸動。她提到，一位從小帶著MeToo創傷長大的女性，傷痕並未隨時間消失，而是持續影響人生「那道傷會在你以為已經好了的時候，再次悄悄出現」。

▲陳以甯創辦Girliftify倡議組織，包場《深度安靜》。（圖／Girliftify提供）

電影呈現女性在關係中承擔的多重角色，以及仍在修復中的人，那樣的重量真實卻少被討論。陳以甯也分享對林依晨與張孝全過往作品的印象，提到《惡作劇之吻》與《被偷走的那五年》，讓她感受到愛情不只是浪漫，更關乎理解與成長。

▲陳以甯創辦Girliftify倡議組織，包場《深度安靜》。（圖／Girliftify提供）

勵馨基金會執行長王玥好也表示，長期陪伴性別暴力與創傷倖存者時，常聽見當事人質疑「是不是我記錯了」。當愛與恐懼交織，電影中的情境其實每天都在現實中上演。《深度安靜》不簡化衝突，而是呈現那些難以言說卻真實存在的時刻。

▲陳以甯創辦Girliftify倡議組織，包場《陽光女子合唱團》。（圖／Girliftify提供）



另外，陳以甯先前也包場《陽光女子合唱團》，導演林孝謙與演員何曼希、羅晨恩到場與觀眾交流，讓觀影不只是停留在銀幕，也延伸至創作與現實的對話。林孝謙執導《陽光女子合唱團》，以7.4億台幣累積票房成為臺灣電影影史最高票房紀錄，並闖入台灣影史票房前10名。





▲陳以甯創辦Girliftify倡議組織，包場《陽光女子合唱團》。（圖／Girliftify提供）

林孝謙表示，自己長期支持勵馨基金會，這次能參與包場活動感到十分感動，也感謝這樣的行動讓更多破損有機會被修復，「希望大家都能發揮自己的力量，縫補社會的需要」。

▲陳以甯創辦Girliftify倡議組織，包場《陽光女子合唱團》。（圖／Girliftify提供）

陳以甯則分享，那是一場非常特別的觀影時刻，電影中的女性角色並非等待被拯救，而是以自己的方式彼此支撐，在最困難的時刻仍選擇在一起，那種不張揚卻深刻的力量，正是她所理解的女性力量，也更加確定透過電影與藝術，能將關心女性議題的人凝聚在一起。

▲陳以甯創辦Girliftify倡議組織，包場《陽光女子合唱團》。（圖／Girliftify提供）