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8韓籍啦啦隊女神夢幻合體！　「下海採蛤、鏟羊屎」體驗台灣職人故事

記者孟育民／台北報導

韓籍啦啦隊女神再掀話題！全新實境節目《Fighting時間시간》一口氣集結在台人氣爆棚的八位韓籍啦啦隊女孩，包括氣場全開的「啦啦隊女王」廉世彬、擁有模特兒比例的「顏值暴徒」李素敏、舞藝精湛的「新生代女帝」睦那京、「傳奇隊長」徐賢淑，還有朴星垠、金佳垠、安惠志、高佳彬等人全員出動。堅強陣容橫跨不同世代與風格，從甜美到霸氣一次到位，也讓節目播出後話題持續延燒。

▲▼八位韓籍啦啦隊女神主視覺。（圖／Hami提供）

▲八位韓籍啦啦隊女神主視覺。（圖／Hami提供）

首集由廉世彬領軍，攜手本土啦啦隊「洋基女孩」娜比、亮亮前進清境農場，挑戰高海拔牧羊人生活。面對初次接觸的小羊與繁瑣工作，女孩們一度手忙腳亂，在分類小羊時更上演崩潰大亂鬥，笑料百出。廉世彬也親自體驗清掃羊舍，化身「最美鏟屎官」，最終三人在海拔兩千公尺的高山上跳起專屬「綿羊秀應援舞」，用滿滿誠意替牧羊人加油。

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▲▼八位韓籍啦啦隊女神主視覺。（圖／Hami提供）

▲由廉世彬（左）搭檔台灣女孩亮亮（右）挑戰最美鏟屎官。（圖／Hami提供）

第二集則由李素敏與「洋基女孩」飛飛、Ann聯手，凌晨三點素顏出發，換上沉重青蛙裝下水採蛤蜊。從摸索、搬運到手篩，每一個環節都極度耗費體力，也讓女孩們深刻體會「粒粒皆辛苦」。飛飛更現場開啟「台語女工模式」，與當地工作者打成一片，辛苦過後在海邊大啖成果，忍不住直呼：「自己抓的真的比較好吃！」展現最真實的滿足與成就感。

最新一集中，「金髮芭比」安惠志帶領「洋基女孩」小美與芮妮深入興穀國小少棒隊，從清晨陪伴小球員晨操開始，到烈日下整理場地、餵球訓練，甚至全程陪跑體能訓練。安惠志用韓式台語諧音「我的親估（朋友）」替孩子們加油，小美與芮妮也分別以專業與互動融入團隊氛圍。安惠志感性表示：「看到小朋友離家背景為夢想努力，跟我在台灣奮鬥的心情很像，真的很想為他們加油。」讓節目在歡笑之餘，也多了一層溫暖與感動。

▲▼八位韓籍啦啦隊女神主視覺。（圖／Hami提供）

▲由廉世彬（右）搭檔台灣女孩娜比（左)）、亮亮（中）跳起專屬「綿羊秀應援舞」位牧羊人應援。（圖／Hami提供）

本節目由麥卡貝網路電視製作，主打「職人應援」概念，將啦啦隊女孩的熱情從球場延伸到台灣各地。每集邀請韓籍女孩搭配台灣成員組隊，脫下華麗舞台服，親自走進基層職場，透過實境挑戰體驗不同產業的日常。製作團隊表示，希望透過外國人的視角，讓觀眾重新看見台灣職人的努力與故事，同時也呈現女孩們最真實、不設限的一面。

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