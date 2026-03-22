孩童每天走6km取水！　詹子萱赴尼泊爾「目睹當地慘況」現身力挺

記者黃庠棻／台北報導

台灣世界展望會今（22）日首度舉辦「Global 6K for Water—每步都是孩子的取水路」公益路跑活動，邀請大眾透過跑6公里的距離，體會脆弱國家孩子為取水所必須付出的艱辛。作為領跑人的陳庭妮透過影片為現場跑者加油打氣，鼓勵大家一同關注全球缺水議題。

▲台灣世界展望會舉辦公益路跑，詹子萱現身響應。（圖／台灣世界展望會提供）

詹子萱2024年曾跟隨台灣世界展望會走訪尼泊爾脆弱地區，親眼看見許多令她難以忘懷的場景。她分享「當我知道很多孩子每天要走6公里去取水，過程中不只犧牲學習時間，甚至可能在取水途中遇到危險，真的讓我非常震撼。」

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▲台灣世界展望會舉辦公益路跑，詹子萱（左三）現身響應。（圖／台灣世界展望會提供）

展望會於社區開鑿水井後，孩子們不必再每天花數小時取水，能把更多時間留給學習與成長，讓詹子萱深刻體會水資源的重要。她進一步提到「或許6公里對許多人而言只是一次路跑運動，對脆弱地區的孩子而言，卻是每天生活的一部分。每當想到有孩子每天都要走這麼遠，只是為了一桶水，就會更珍惜現在擁有的一切。」這樣的經歷也成為詹子萱投入公益活動的開端，深刻體會到參與公益是很有意義的事情。

▲台灣世界展望會舉辦公益路跑，詹子萱現身響應。（圖／台灣世界展望會提供）

事實上，詹子萱近年在影視作品中的多元展現大放異彩，曾出演社工師也讓她對社會議題有更多思考，她表示「實際參與公益行動後，會更深刻感受到每個人背後都有不同的生命故事。很多時候，他們需要的只是一點支持或機會，讓改變有機會發生。」她也希望透過自己的影響力，讓更多人關注水資源議題與弱勢孩子的處境。

▲詹子萱在《我們與惡的距離2》飾演社工師。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）