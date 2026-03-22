10萬人聚集！BTS光化門官方震撼美圖出爐　7人零死角帥顏快收藏

記者吳睿慈／台北報導

南韓天團BTS（防彈少年團）歷經兵役期，睽違3年9個月以完整體形式回歸，他們21日晚間在光化門舉辦回歸演唱會。原本政府預估會有26萬人潮到場，更以簡訊廣發「警報災難」警訊，呼籲人們注意光化門的交通，但實際上人潮少了一半，根據HYBE於22日公佈的數據為10萬4000人到場參加這場盛世，直播平台Netflix官方也同步公開演唱會高清美圖，7位成員狀態帥回巔峰，每張照片超值得收藏。

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▲BTS睽違近4年回歸。（圖／Netflix提供）



《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》21日於首爾歷史悠久的光化門廣場現場直播，慶祝BTS備受期待的全新專輯《ARIRANG》正式發行。成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook重返全球舞台，不僅帶來多首來自新專輯《ARIRANG》的全球首演舞台，更融合多首深受粉絲喜愛的經典歌曲。

▲BTS全員狀態都很好。（圖／Netflix提供）



演出以韓國傳統樂器與現代音樂元素交織開場，營造出層層堆疊的期待氛圍。當50名舞者在景福宮上方平台以方陣行進，隨後向兩側分開為BTS開出入場動線時，成員們登場並由隊長RM高喊：「Hello, Seoul！We’re back.」正式揭開序幕，以融合韓國傳統民謠《阿里郎》旋律的〈Body to Body〉作為開場曲，引發全場熱烈歡呼。

▲BTS光化門演出帶來12首歌。（圖／Netflix提供）



整場演出共帶來12首歌曲，其中包含8首《ARIRANG》專輯新歌的全球首演〈Body to Body〉、〈Hooligan〉、〈2.0〉、〈Aliens〉、〈FYA〉、〈SWIM〉、〈Like Animals〉、〈NORMAL〉。經典舊歌也在演出歌單中，包含〈Butter〉與〈Dynamite〉釋放明亮且極具感染力的能量，引發全場大合唱，還有〈MIC Drop〉展現出強勢且充滿自信的舞台表現，現場ARMY強大的應援聲更穿透直播，感染著全球線上一同參與的觀眾。

▲▼RM、Jimin帶來精湛演出 。（圖／Netflix提供）

演出尾聲，RM向觀眾傳達最後訊息：「無論發生什麼，我們都會一起持續前行（swimming together）。」隨後帶來經典歌曲〈Dynamite〉與〈Mikrokosmos〉作為收尾。《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》可在Netflix觀看回放。

▲根據HYBE官方數據現場約來了10萬4千人。（圖／Netflix提供）