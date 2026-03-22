《逐玉》全片外洩「官方火大發聲」！　聯合揪內鬼：造成極大的傷害

記者田暐瑋／綜合報導

陸劇《逐玉》熱度持續升高，還沒播出大結局，21日卻被外洩剩下未播出的集數正片，損失可能超過千萬，引發各界譁然。《逐玉》的版權方22日發表嚴正聲明：「侵犯了出品方及播出平台的合法權益，也對創作者和觀眾造成了極大的傷害。」將會採取法律手段。

騰訊、愛奇藝及製片方22日針對《逐玉》遭外洩一事發布嚴正聲明，「我們發現網上有人未經許可，擅自非法傳播、銷售劇集《逐玉》的盜版內容。該盜版內容不僅嚴重擾亂了劇集《逐玉》的正常播放秩序，侵犯了出品方及播出平台的合法權益，也對創作者和觀眾造成了極大的傷害。對此，我們嚴厲譴責並堅決抵制盜版的同時，將嚴查盜版來源，保留追究其刑事責任及賠償損失的權利。」

▲《逐玉》。（圖／翻攝自微博）



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在聲明中，平台及劇方強調將會透過法律追責，譴責非法傳播及銷售行為，並宣布將嚴查盜版來源，保留追究刑事責任及索賠的權利，「呼籲廣大網友、觀眾通過合法播出平台觀看《逐玉》，不購買、不觀看、不傳播任何盜版內容，不點擊來源不明的鏈接，若發現盜版線索，可向《逐玉》官方微博賬號進行舉報，以實際行動支持正版，共同打擊盜版，營造良好的版權保護環境。」

▲《逐玉》官方發聲。（圖／翻攝自微博）



該劇自3月6日多平台開播以來，口碑持續上升，然而在3月21日卻驚現全集40集大規模外洩，遠超正版播出進度（僅播至30集），洩露的影片中部分帶有「審核」水印，疑似遭內部人士外流，觀眾也紛紛力挺劇方，心疼表示「誰不是一路追逐玉過來的，看著劇被洩露真的挺難過的」、「希望能尊重創作者的心血」、「支持正版，抵制盜版」。