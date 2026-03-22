刷牙也能瘦！阿嬌曝「刷牙減肥法」止餓神招-15kg　網激推：懶人救星

記者田暐瑋／綜合報導

阿嬌（鐘欣潼）先前減重15公斤，成功瘦身被視為重返顏值巔峰，近日分享了減肥心得，提到一種「刷牙減肥法」的獨特方法，並表示自己雖然主要依賴外賣，但通常只吃到八分飽，藉此來控制體重。

阿嬌表示，自己屬於易胖體質，因此減肥之路相當艱辛，找到適合的減肥方式最為重要，平常因為工作關係，常常都是點外賣來吃，但會控制只吃到八分飽，就算要喝飲料，也是喝無糖的，還會自製黃瓜水來幫助控制體重，並掌握211餐盤法則，每餐2個拳頭的蔬菜、1個手掌大的優質蛋白（如雞胸肉）、1個拳頭的低GI主食（糙米、燕麥），控制在一天攝取約1500大卡。

▲阿嬌（鍾欣潼）透露減重15公斤。（圖／翻攝自微博）



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此外，因為晚上容易嘴饞，阿嬌會利用「刷牙減肥法」來抑制食慾，刷完牙後口腔的清新感會觸發大腦進入「口腔收工」狀態，多數人也會因要再刷牙很麻煩，而放棄零食，無意中約束進食行為，另外像是喝蘋果醋加水，也可以幫助控制食慾。

隨著阿嬌的分享，這一減肥方法迅速引發了網友們的熱烈討論，許多人表示贊同，認為刷牙確實可以有效抑制食慾，「刷完牙後，真的不想再去吃重口味的食物」、「阿嬌的方法真是聰明，既簡單又有效」，她也呼籲大家正常吃飯、長期堅持、不要內耗，與體重和平相處。

▲阿嬌（鍾欣潼）透露減重15公斤。（圖／翻攝自微博）

