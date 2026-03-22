「火雲邪神」梁小龍病逝2月未下葬！　爆妻「想免費放殯儀館10年」

記者田暐瑋／綜合報導

香港武打明星梁小龍在電影《功夫》中飾演的「火雲邪神」深植人心，過去與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」，1月證實離世，如今卻傳出他已過世2個月，骨灰至今仍未下葬，甚至打算放在殯儀館10年，引發外界議論。

梁小龍因心臟衰竭於1月病逝，徒弟爆料他的骨灰至今仍未下葬，更控梁小龍的遺孀計劃將骨灰免費存放在殯儀館長達10年，質疑這違背了華人傳統的「入土為安」理念。對此，梁小龍遺孀否認停棺10年的指控，怒斥是造謠，延遲下葬是假消息，表示將保留追究法律責任的權利。

▲《功夫》火雲邪神梁小龍。（圖／翻攝自微博）



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事實上，梁小龍徒弟曾透露，師父師母已分居多年，梁曾12次提出離婚卻不了了之，長期睡客廳板凳，婚姻名存實亡，且師母宋香在梁小龍動心臟支架手術期間未曾探望，可說是完全失聯，雙方隔空開火各執一詞。

此前，梁小龍的經紀人對死因相當保密，一切都以「病逝」對外說明，而他在病發當下，家中僅有一名親人陪伴，隨後約10分鐘內又有兩名家人趕到，1小時後所有至親皆已抵達現場。梁小龍在發病期間親人始終緊握著他的手陪在身旁，直到他安詳離世。