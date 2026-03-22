澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白：台灣人讓我重新找回自信

記者張筱涵／綜合報導

澳洲男子Brendan Sutton近日展開「騎車環台」之旅，在台灣民眾接連不斷的溫暖舉動下感動落淚。他於21日在社群平台發文，分享自己坐在7-11便利商店內熱淚盈眶的影片，直言「台灣，你們讓我重新相信自己」，貼文迅速引發廣大迴響。

▲Brendan Sutton在台環島深受感動。（圖／翻攝自Threads／suttpups）



Brendan Sutton寫道，自己在騎車穿越台灣的過程中，收到許多陌生人的支持，包括水、食物、金錢，還有一段段真誠的對話，「我坐在7-11裡流著眼淚，因為你們的支持，讓我重新找回自信。」真情告白感動大批網友。

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貼文破8.8萬愛心 蔡英文也留言歡迎

該則貼文短時間內突破8.8萬人按讚、累積超過1231則留言，就連前總統蔡英文也留言表示：「Welcome to Taiwan—where you’ll feel the genuine warmth of its people.（歡迎來到台灣，在這裡你會感受到人們真誠的溫暖。）」掀起熱烈討論。

▲蔡英文回應。（圖／翻攝自Threads／suttpups）



許多台灣網友紛紛留言歡迎，「台灣這片土地很黏的，歡迎加入愛台灣的行列，旅行平安喔」、「台灣不是最好，但總是溫暖」、「希望這趟旅程成為你最美好的回憶之一」，也有人貼心提醒他注意交通安全。

其中一名網友理性分享，台灣人常以真誠與溫暖自豪，但也擔心國際間是否會因此被誤解為理所當然，「如果你一路都感受到台灣人自發性的溫暖，那代表你也是溫暖的人。」對此，Brendan Sutton回應表示，他帶著開放的心來到台灣，想對陌生人微笑、了解彼此，並從澳洲帶來巧克力準備分享給沿途遇到的人，「這是一段難忘的經驗。」

▲Brendan Sutton與台網友真誠互動。（圖／翻攝自Threads／suttpups）



環台第6天再被感動 陌生人給1000元支持

面對大量關注，Brendan Sutton也透露接下來兩週將從墾丁出發，途經台東，一路北上到宜蘭與台北，並以機車與滑板完成旅程，還熱情邀請民眾一起喝咖啡打招呼。

隨後Brendan Sutton再度更新近況，表示騎乘進入第6天時，又被台灣人的善良深深打動。一名男子主動關心他的旅程，還有一名女子給了他1000元新台幣支持旅行，「我哭了一個小時，從未想過會收到這麼多陌生人的愛與支持，這一刻會永遠刻在我心裡。」

Brendan Sutton的分享，讓不少網友再次看見台灣社會的人情味，也讓這趟單純的騎行之旅，成為一場跨越文化的溫暖交流。