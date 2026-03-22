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活派勝利！謝金燕成功「復活豬哥亮」高雄合體　全場暴動狂喊：謝新達

記者蔡琛儀／台北報導

2026大港開唱昨（21日）起一連兩天在高雄駁二藝術特區登場，今年大港開唱邁入第20屆，「初代大港女神」謝金燕闊別15年再度擔綱大港女神；近年網路上不斷興盛「豬哥亮沒有死」的迷因，謝金燕昨天還特別設計了「ft.謝新達（豬哥亮本名）」的「豬哥亮歌廳秀」，她透過經紀人表示：「Threads上的期待與敲碗，姐姐看到了，昨天決定安排起來！這神組合酷炸。」

▲▼ 大港開唱 。（圖／出日音樂提供）

▲謝金燕是初代大港女神。（圖／出日音樂提供）

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謝金燕先是以電音改編的〈月彎彎〉率舞者熱力開場，而後高呼：「去你的大港、謝新達！」接著《豬哥亮歌廳秀》音樂響起，在爸爸豬哥亮的歌聲中，謝金燕隨著節奏舞動，台上也不斷噴灑700個哨子，她表示：「今天最大的彩蛋就是...謝新達。」講完還忍不住笑場。唯一拿著橘色哨子的幸運兒，則獲得謝金燕送的簽名海報、小包包等禮物，誠意滿滿。

看到台下粉絲齊聲喊「姐姐」，謝金燕笑說：「我好愛你們喔！謝新達如果真的在現場的話，他一定更開心。」台下觀眾瞬間改喊：「謝新達、謝新達」，她笑回：「真的把他叫來，大家會嚇死！他真的來我們會落跑，但也不知道往哪跑，他在我們心中，活派！」

▲▼ 大港開唱 。（圖／出日音樂提供）

▲謝金燕秀出黑色網狀上衣搭配黑色比基尼與短裙。（圖／出日音樂提供）

接著她脫掉白T，秀出黑色網狀上衣搭配黑色比基尼與短裙，化身「最辣DJ」一連演出〈嗆聲〉、〈練舞功〉、〈極速的愛〉等嗨歌，甚至還有〈舞曲大悲咒〉，一連40分鐘將女神龍舞台變成大型電音派對。

謝金燕表示自己只拿出一些紅的歌來唱，「信不信下一場，我還是可以拿出不一樣的歌，誰說姐姐只有『姐姐』，這首歌紅、只有這首歌可以唱，什麼叫真正的女神龍！」氣場全開。

▲▼李竺芯、妮妃雅大港開唱。（圖／出日音樂提供）

▲▼李竺芯、妮妃雅大港合體；陳亞蘭則和血肉果汁機同台演出。（圖／出日音樂提供）

▲▼ 大港開唱 。（圖／出日音樂提供）

此外，昨晚還有血肉果汁機與陳亞蘭的跨界演出，以及台語金曲歌后李竺芯與變裝皇后妮妃雅，演出全都讓現場嗨翻；滅火器樂團則是在昨天大港現場，驚喜宣布7月18日將首度攻上台北小巨蛋的好消息。

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謝金燕

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