6歲演《后翼棄兵》爆紅！天才童星新片狂賣2億　超齡演技收服雙影帝

記者蕭采薇／綜合報導

年紀輕輕卻擁有7年豐富演藝資歷的德國天才童星尤娜班尼特（Yuna Bennett），近期憑藉著溫馨鉅作《門對門移動書店》人氣直線飆升。這部電影不僅在德國當地狂掃2億台幣的驚人票房，再加上尤娜近期參演的Netflix熱門影集《深空餘訊》同步熱播，讓這位新生代小演員的知名度水漲船高。

▲德國天王影帝隆納德澤菲德，在《門對門移動書店》扮演尤娜班尼特的單親爸爸為她助威。（圖／海鵬提供）

她在片中化身主角「送書人卡爾」身邊的超萌跟屁蟲莎莎，兩人不僅在漫漫長路上培養出跨越世代的深厚情誼，更意外扭轉了彼此的人生軌跡。與她有著大量對手戲的德國影帝克里斯多福赫斯特，對這位小女孩的表現讚譽有加，直呼她「有著超齡的成熟與感染力」。而飾演單親爸爸的另一位天王級影帝隆納德澤菲德，同樣被她的神演技折服，大讚她的表演「充滿魅力」。

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6歲客串神劇《后翼棄兵》！超齡天賦受封「出道即巔峰」

回顧尤娜班尼特的演藝之路，她絕對稱得上是當今德國影壇最璀璨的一顆新星。從小就展現出驚人表演慾的她，早在6歲時就驚喜客串了紅遍全球的Netflix神劇《后翼棄兵》，一亮相便緊緊抓住大眾目光，甚至被外界盛讚是名副其實的「出道即巔峰」。

▲《門對門移動書店》劇情描述送書人卡爾，井然有序的生活，突因失去母親的9歲女孩莎莎闖入而改變。（圖／海鵬提供）



在接下來的幾部影視作品中，尤娜更是一再證明自己駕馭深層情緒的強大實力。相較於單純在鏡頭前賣萌，她更渴望挑戰具有內涵與深度的複雜角色。她的經紀人母親也驕傲透露，從小熱愛大自然與小動物的尤娜總是充滿求知慾，這份特質讓她「比同齡演員更能承住戲的重量」。

一天限拍5小時！靠「一支試鏡帶」奪下女主角

這次在《門對門移動書店》中，尤娜擔綱演出無比溫暖又對世界充滿好奇心的女孩莎莎。令人驚訝的是，她當時僅憑著一支簡單的試鏡影片，就立刻讓劇組拍板定案。礙於德國當地嚴格的法令規定，兒童演員每天的工時極限只有5個小時，這對劇組來說無疑是一大挑戰。

▲尤娜班尼特扮「跟屁蟲」送書，獲影帝隆納德澤菲德助威，《門對門移動書店》創2億台幣票房佳績。（圖／海鵬提供）

所幸尤娜展現出過人的天賦與極高的專業度，在短短30天的拍攝期內完美達成任務。導演吳世洲為了讓角色更加立體，更特別微調了原著結構，讓莎莎這個角色充滿靈動感。像是安排她模仿男主角卡爾穿著寬大雨衣的逗趣模樣，不僅為原本靜謐的送書之旅增添了許多溫馨亮點，更大幅提升了整部戲的戲劇張力。

真人真事暖心改編！送書人成當地最美風景

勇奪美國舊金山泛柏林電影節觀眾票選獎的《門對門移動書店》，其實是改編自熱銷全球突破30個國家的超人氣小說《送書人》。電影緊扣著「每個人都是一本待讀的書」的核心理念，細膩刻畫出一段忘年之交。

更不可思議的是，電影裡那間充滿書香氣息的書店在現實生活中真實存在，就位在德國西部的亞琛市。而當地也真的有一位默默付出的「送書人」，每天風雨無阻地背著沉甸甸的書包，將知識與溫暖親手遞送給每一位讀者，成為該城市最美麗的一道風景線。這部獲選為德國觀眾年度最愛電影的療癒之作，將於3月27日全台上映。