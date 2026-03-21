直擊／余天情緒失控「狂呼胡瓜4巴掌」　黃西田哭喊：別打了！

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心，壓軸的余天登場後，兒子余祥銓也和他同台合唱〈榕樹下〉，還秀了一段饒舌，胡瓜看到余天現身，感動直呼：「你出現我好感動喔，大家都想聽到你現場唱歌，因為你的歌聲是台灣歷史，聽說您還看過孫中山？」馬上被余天呼巴掌，讓胡瓜嚇壞：「一開始就打喔？」

▲▼胡瓜被余天連賞4個巴掌。（圖／記者黃克翔攝）

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余天抱怨兒子唱饒舌都聽不懂，而都沒有先跟他對好，接著胡瓜幫余天罵余祥銓：「余大哥唱到後來不知道怎麼唱，以為你來騙錢。」余天一聽又呼了胡瓜一巴掌，「我兒子來唱怎麼會虧錢！」余祥銓直呼：「瓜哥你臉兩邊不一樣。」

▲▼康康、歐漢聲也被余天賞巴掌。（圖／記者黃克翔攝）

余天一聽改打胡瓜另一邊的臉，接著胡瓜又說余天看一次少一次，獲得第四個余天的巴掌，讓胡瓜忍不住氣罵歐漢聲：「你剛剛都不出來，害我一直被打！」歐漢聲、康康輪流出場後，全挨了一頓余天的巴掌，連余祥銓也沒落下，輪到黃西田出場，他竟穿上橄欖球員頭盔和服裝，讓全場笑翻。

▲余天聽不懂余祥銓唱的饒舌，一臉疑惑。（圖／記者黃克翔攝）

余天一看傻眼：「你穿這樣很過分！」黃西田則幽默說：「這就是要你試試看手有沒有力。」余天不信邪打下去，馬上擺出一副手痛的模樣。黃西田驕傲說：「這樣才安全。」沒想到他鬆懈拿下頭盔，立馬被余天給了一巴掌，黃西田擺出哭泣臉，用哭腔喊：「不要再打了，上次在高雄被你打到流鼻血。」讓全場笑翻。

▲▼余天打戴上頭盔的黃西田巴掌，結果手超痛。（圖／記者黃克翔攝）