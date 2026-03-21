台灣最美抗癌女神離世！年僅29歲　「明年見」竟成永別

▲王韡蒨生前被譽為「最美抗癌大使」。（圖／翻攝自王韡蒨IG）



記者曾羿翔／綜合報導



台灣網紅王韡蒨過去曾公開分享罹患淋巴癌及接受化療的心路歷程，以樂觀態度鼓舞許多病友與粉絲，因而被譽為「最美抗癌大使」。然而，自2025年跨年夜後，她的社群平台長達3個多月未再更新，外界一度關注其近況。直到近日，其所創立的公司發布聲明，證實她已不幸辭世，得年29歲，震驚外界。

公司發布聲明證實噩耗 營運同步宣告終止

王韡蒨生前創辦的生技公司透過社群公告指出，她已於日前離世。聲明中提到，由於她是公司核心人物，團隊經審慎評估後，決定全面停止營運。後續將進行庫存出清，並終止所有售後服務，同時其個人及公司相關社群帳號也將不再更新或回覆訊息。

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最後貼文停在跨年夜 一句「明年見」成永別

回顧王韡蒨的社群動態，最後一則貼文停留在2025年12月31日。當時她以自信姿態現身，並向粉絲溫暖喊話「明年見」，對未來生活與事業充滿期待。未料這句簡單的祝福，最終成為與粉絲的告別之語，令人唏噓不已。

▲王韡蒨曾以光頭造型入鏡拍攝，展現堅強自信。（圖／翻攝自王韡蒨IG）



勇敢面對病痛仍經營事業 光頭造型展現自信

在抗癌期間，王韡蒨不僅持續分享治療歷程，亦大方公開落髮過程，甚至以光頭造型入鏡拍攝，展現堅強與自信。同時，她仍投入個人美容事業的發展，分享創業與抗病並行的點滴，正面形象深植人心。

親友粉絲湧入哀悼 丈夫發文訴深情

噩耗傳出後，大批粉絲與親友湧入留言區表達不捨與追思，紛紛留言「謝謝妳帶來的力量」、「一路好走」、「永遠的天使」。其丈夫也於社群平台貼出合照，寫下「人間太苦，願祢快樂，來生再續」，字句間流露無限思念，令人動容。

▼王韡蒨過世消息傳出，許多粉絲湧入哀悼。（圖／翻攝自王韡蒨IG）