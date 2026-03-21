直擊／李翊君才剛唱完「突當眾遭質疑對嘴」！　嚇壞求救孔鏘

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心，緊接著兩位唱將接力登場，金曲歌王翁立友帶來他的成名金曲〈堅持〉、〈我問天〉；李翊君除了必唱的瓊瑤劇主題歌組曲外，更雙聲帶演唱國台語代表作〈苦海女神龍〉跟〈諾言〉。

▲▼李翊君絕美現身。（圖／記者黃克翔攝）

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李翊君以一席深V粉嫩洋裝絕美登場，而她宛如行走的CD般的唱功，好聽到被康康虧是對嘴「怎麼可能現場唱那麼好！」讓李翊君急忙解釋：「我都是唱live 啦，孔鏘老師！」

而兩天都參與演出的賴慧如，唱到〈為你我受冷風吹〉更被吊到三層樓高的空中，8公尺、七萬元訂做的超長裙造型，視覺相當震撼。不過賴慧如因為吊鋼絲，坦言胯下受傷，

▲▼賴慧如吊鋼絲演出。（圖／記者黃克翔攝）

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，明天將由蕭敬騰壓軸，李千娜也加入演出；完整演出陣容還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會與臺大清寒希望獎助學金，延續公益精神持續前行。