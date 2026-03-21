BTS完整體回歸！光化門開唱1hr結束　柾國承諾「7人同心」全場看哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）時隔3年9個月回歸，他們帶著最新專輯《ARIRANG》收錄的歌曲21日在光化門前舉辦演唱會，7位成員雖歷經兵役期，但外在絲毫未受影響，帥回巔峰期的帥氣外貌，穿著黑色的時尚感十足的皮衣造型現身，帶來一連串的新歌演唱。

▲BTS完整體回歸，光化門開唱1小時結束。（圖／翻攝自Netflix）



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BTS以完整體回歸，光化門演唱會上帶來新歌〈Body to Body〉、〈Hooligan〉、〈2.0〉，還有經典舊歌〈Butter〉、〈MIC Drop〉等，最後他們用〈dynamite〉收尾，而RM雖然腳踝受傷打著石膏，但他敬業地連舞蹈動作也跟上，全程在舞台上坐著參與表演，成員也會特地走到他身邊互動，互動可愛又充滿團魂。

▲▼BTS光化門帶來多首歌。（圖／翻攝自Netflix）



只是演唱會只有短短1小時，唱到最後一首歌〈dynamite〉時，V當場說錯話「再來是最後一場演出了。」RM傻眼笑喊：「我們隔了4年才回來，怎麼會是最後一場演唱會。」V才笑喊「是最後一首歌才對」，Jimin則劇透巡演計劃：「我們每天都努力準備演唱會，請大家期待一下。」柾國也喊話「不管怎樣，我們7個人一直都是同心的，你們知道吧，我們一定會帶來好的音樂、好的表演給你們。」RM最後表示「不論發生什麼事，我們都要一起游泳向前行」。

▲BTS時隔近4年回歸。（圖／翻攝自Netflix）



最後他們安可加碼一首歌，台下萬名觀眾亮起手機燈，現場氣氛動容，成員們最後不忘叮嚀歌迷「一定小心回家」、「這麼冷的天氣還來，謝謝你們」、「我愛你們」，歌迷看得熱淚盈眶留言「防彈回來了」、「真的等好久」。