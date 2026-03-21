遭虧「撞臉三星堆青銅面具」　王彩樺當眾揭真相認了：有打肉毒

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心，首次參與演出的王彩樺，以經典歌曲〈保庇〉閃耀登場，不過她去年出席賴慧如婚禮的妝容一度掀起網友熱烈討論，今天歐弟主動提到此事：「你記得你被說是三星堆...。」舞台背後還打出王彩樺和三星堆青銅面具的對照圖。

▲王彩樺爆乳演出。（圖／記者黃克翔攝）

高EQ的她毫不介意，自嘲：「那時候剛打完肉毒兩三天，加上拍照角度，現在自然很多。」歐弟還虧：「你被挖出來有嚇一跳嗎？」王彩樺今天還在台上當場對胡瓜表演「月下偷桃」，笑翻全場。

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此外，王彩樺力挺胡瓜做公益，現場還有她的印尼好友夫妻，專程帶30多人來台捧場欣賞演出，並當場宣布加碼20萬捐款，再次讓現場歡聲雷動。

▲王彩樺被當眾虧和三星堆青銅面具撞臉。（圖／記者黃克翔攝）



2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，首日由余天、余祥銓父子與黃西田坐鎮，第二天則由蕭敬騰壓軸，李千娜也將加入演出；完整演出陣容還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會與臺大清寒希望獎助學金，延續公益精神持續前行。