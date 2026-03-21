王者回歸！4萬人擠爆光化門　BTS準時開唱Jimin快哭：終於見到你們

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）時隔3年9個月回歸，他們帶著最新專輯《ARIRANG》收錄的歌曲21日在光化門前舉辦演唱會，既是KPOP界創舉，連政府都派了萬名警力到場維安。演唱會全球同步透過Netflix直播，他們以新歌〈Body to Body〉揭開序幕，7人穿著以黑色皮衣為主的舞台裝帥氣登場，觀眾情緒高漲。

▲BTS時隔3年9個月回歸，21日在光化門開唱。（圖／翻攝自Netflix）



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BTS選擇在光化門回歸，他們演唱會以新專輯《ARIRANG》為慨念，結合韓國傳統舞蹈演出，接續帶來〈Body to Body〉、〈Hooligan〉、〈2.0〉，場面超狀觀。7位成員等了近4年合體回歸，RM率先打招呼：「隔了4年跟大家問候，我們是防彈！」Jin情緒激動表示，「上次跟大家彷彿是昨天發生的事，謝謝大家來，可以再跟大家見面，很謝謝也很幸福。」

▲Jimin一上台就快哭了。（圖／翻攝自Netflix）



Jimin同樣難掩激動心情：「終於跟阿米見面了，可以再跟你們見面、說說話，讓我感覺快哭了，真的很激動，很謝謝，真的很幸福，謝謝。」J-hope大喊：「後面的Army你們也看得到嗎？」台下回以熱烈呼喊聲。然後Suga發言：「在最有歷史象徵的光化門前表演，意義格外不同，再加上專輯的慨念，所以選擇在這裡回歸。」V則致謝「還有遠道而來的粉絲，謝謝你們，以及全球透過直播關注的粉絲，希望可以透過直播傳達我們的心意」。

▲韓媒公布光化門人數約4萬人。（圖／翻攝自g-enews）



根據韓媒報導，BTS相隔3年9個月回歸，政府單位原預估至少26萬人到場同歡，動員1萬5千名警力到場，但稍早統計的數量，現場約莫聚集近4萬名粉絲。

