直擊／TWICE大巨蛋day2！Mina臉腫沒消「面紗覆臉」　限定版造型現身

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團TWICE一連3天在臺北大巨蛋開唱，日籍成員Mina因拔智齒的關係，導致臉部腫起來，她只能以面紗覆臉的方式出演，20日親自在台上向歌迷致歉。演唱會來到第二天，她的臉部還是沒消腫，21日再度戴著面紗現身，親切用中文打招呼「大家好我是Mina」，限定版造型再次亮相，成為關注話題之一。

▲TWICE大巨蛋演出來到第二天。（圖／Live Nation Taiwan提供）



TWICE演唱會來到第二天，子瑜朝氣滿滿地打招呼：「昨天台北的ONCE非常熱情，今天也可以讓我們聽到你們更大聲的應援嗎？我期待喔！」延續首日的台語打招呼，定延也親切地問「大家過得好嗎」，她稱讚「今天反應比昨天熱烈」，台下4萬名歌迷給予熱烈歡呼聲。

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▲Mina還是以「限定造型」面紗現身。（圖／讀者提供）



Momo則分享品嚐地瓜球，吃了獲得力量，她也喊話「今天是第二天，我們要開心地玩喔」，至於拔智齒的Mina，臉部還是沒能消腫，再度以限定版造型，正面表示「今天是台北演出第二天，今天這麼多的ONCE聚在一起，心情非常好，希望我們直到最後都很開心，一起創造美好的回憶」。

▲定延特地把頭髮接長。（圖／讀者提供）



TWICE在短短4個月內，橫跨高雄世運主場館與臺北大巨蛋成為國際指標級團體，更是首組於臺北大巨蛋締造3場完售紀錄的女團，且台北站單場首度突破4萬人入場，更是第一個挑戰在大巨蛋呈現360度演唱會舞台的團體，4項紀錄超狂。