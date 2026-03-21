胡瓜為鑽石舞台狠砸2000萬　驚爆下樓梯摔倒「演出前還急打3針」

記者蔡琛儀／台北報導

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心，不過胡瓜日前到東京看經典賽，沒想到回來就感冒，導致聲音沙啞，他為了備戰今晚演出，一早打了3針開嗓，昨天彩排時下樓梯還滑倒。不過胡瓜為了增添看點，還花了60萬新增特技，總計兩場總成本約2000萬元，預計捐出3至500萬元善款。

▲▼胡瓜領軍歐漢聲、賴慧如一起主持。（圖／記者黃克翔攝）

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胡瓜近日被爆出主持的節目《週末最強大》正在籌備第二季，且余天將復出取代胡瓜主持，對此胡瓜僅淡定表示：「不管誰輸誰贏，都是為觀眾服務，至於怎麼決定，要去問華視。」屏市節目本來就是一季一季在簽約，他今演出前還和余天一起拜拜祈福，余天也表示：「哪來的消息，我都不知道。」康康則幽默說「關於這件事，晚上會有答案。」

今天胡瓜帶著愛徒歐弟、賴慧如以草蜢的經典作品〈失戀陣線聯盟〉、〈寶貝對不起〉與TPE48華麗現身，還應景「馬年」大跳PSY〈江南Style〉騎馬舞，瞬間讓全場嗨翻。

▲胡瓜領軍大家齊跳騎馬舞。（圖／記者黃克翔攝）

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，首日由余天、余祥銓父子與黃西田坐鎮，第二天則由蕭敬騰壓軸，李千娜也將加入演出；完整演出陣容還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會與臺大清寒希望獎助學金，延續公益精神持續前行。