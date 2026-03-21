Tizzy Bac宣布巡演最終限定場！　預告「素顏狀態」登場

記者蔡琛儀／台北報導

Tizzy Bac「說出我的名字」巡演自台北出發，唱遍台中、高雄、北京、上海等地，累積16場演出場場爆滿、口碑延燒。專輯自發行後聲量持續攀升，並為影集《童話故事下集》、《死了一個娛樂女記者之後》打造主題曲，雙雙登上排行榜冠軍，氣勢不斷攀高。

▲Tizzy Bac「說出我的名字」巡演最終限定場「ACOUSTIC LIVE」5月9日登SUB LIVE。（圖／相信音樂提供）

隨著歌迷敲碗不斷，Tizzy Bac宣布加碼推出最終限定場「ACOUSTIC LIVE」，將於5月9日在SUB LIVE登場，門票3月29日開賣。團員坦言壓力爆棚，直言這場演出就像「素顏上台」，是一場對自我極限的挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不同於過往完整舞台，本次演出將以全專輯為核心，透過不插電形式回歸最純粹聲音。惠婷形容如同卸下華麗包裝，「就像素顏狀態」，每首歌都需重新拆解與編排，甚至比做專輯還困難，彷彿重新創作一次。

團員也分享調整節奏的方式，前源透過煮飯、爬山沉澱，惠婷則以咖啡與整理收藏靜心。她笑說自己不擅社交，更習慣用創作對話。Tizzy Bac期盼透過這場演出，讓觀眾回到音樂最純粹的感動。