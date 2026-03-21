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現身反擊洪誠陽指控！　張淳淳氣炸「賣肝賣腎都會還你」

記者葉文正／台北報導

有「塑身女王」與「地產女王」稱號的張淳淳抗癌成功，今天出席「Ladymama樂齡青春學院」公益記者會，熱舞「十分鐘的練習」致敬ASOS的〈十分鐘的戀愛〉。張淳淳日前才爆出積欠洪誠陽2800萬元未還，她今天有備而來，備妥律師和聲明稿，親自在媒體前回應。

▲▼張淳淳Ladymama 樂齡青春學院。（圖／攝影中心攝）

▲張淳淳親自出面回應洪誠陽的指控。（圖／攝影中心攝）

洪誠陽多年前因為看到張淳淳投資房產獲利，也砸錢加入她的投資行列。未料近2千萬的本金有去無回，他本來打算提告，但張淳淳找來吳宗憲居中協調，洪誠陽看在恩師的面子上，相信張淳淳會分期還款，一等就是11年，最後等到張淳淳反控他毀約、毀謗和侵權。

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▲▼張淳淳Ladymama 樂齡青春學院。（圖／攝影中心攝）

▲張淳淳Ladymama 樂齡青春學院活動。（圖／攝影中心攝）

對此，張淳淳的律師今天在活動上出示民國97年投資公證的資料文件，還有雙方簽署的結案合意書，強調投資金額都已清算，也提供了公開聲明。由於洪誠陽事後對金額有意見，張淳淳只好去申請和解，包括找吳宗憲協調。而且都是簽了保密條約，洪誠陽還是訴諸媒體，也質疑他為何11年來都沒採取法律行動。

▲▼張淳淳Ladymama 樂齡青春學院。（圖／攝影中心攝）

▲張淳淳秀出與洪誠陽的對話證據。（圖／攝影中心攝）

張淳淳則說：「如果哭或死能證明我的清白，我很願意。」她語帶無奈表示：「看到他到處留言說我詐騙，我很難過，有很多百口莫辯的事情。」張淳淳直言自己口條不如洪誠陽，所以輾轉麻煩吳宗憲，「但我一個女人家，還是希望用事實還原真相」。

對於洪誠陽指控她失聯，張淳淳解釋道：「我微信被封，並沒有失聯，還是有很多管道可以聯絡。」她喊話洪誠陽不要讓父母操心，語帶哽咽說：「我已經父母雙亡，沒有人心疼我。」

她也提到，「地產女王」的頭銜壓得她喘不過氣，每次有人指控，她就要花三五年洗白。張淳淳說：「我張淳淳如果欠你任何一毛錢，我賣肝賣腎都會還給你。」用賭咒式的回應盼洪誠陽體諒。

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張淳淳洪誠陽

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