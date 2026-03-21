GD、SJ都吃過！TWICE唱完大巨蛋直奔金豬慶功？　粉絲看公告吵翻了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體TWICE一連3天在臺北大巨蛋開唱，從20日起揭開演出第一日，她們首次來到台北舉辦演唱會，成員的一舉一動受到高度關注，近日，韓式餐廳業者「金豬食堂」突然公告22日包場訊息，由於該餐廳過去是GD、SJ等人慶功宴用餐的場地，馬上引起歌迷猜測「是不是TWICE包場」。

▲TWICE一連三天在大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）



韓式餐廳業者「金豬食堂」於19日下午突在臉書發文「2026年3月22日全時段包場，當日暫停用餐登記，不開放現場候位，已完成訂位的貴賓請放心，將照常接待，如有不便之處，敬請見諒，感謝大家對金豬食堂的支持與喜愛」。

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▲金豬貼出包場公告，粉絲吵翻。（圖／翻攝自金豬食堂臉書）

過去天王GD、SUPER JUNIOR結束台北場演唱會後，都選擇在金豬食堂舉辦慶功宴，突然發文3月22日包場資訊，也是TWICE大巨蛋唱完的最後一天，馬上令粉絲聯想到「該不會是TWICE」。

不過，業者突然公告證實「包場」，卻也引起粉絲正反議論，有派粉絲認為「會造成追星潮」，但也有粉絲認為「不然要讓消費者白跑一趟嗎」，且業者並未明講包場用餐的顧客群，也有粉絲出聲替無辜遭罵的餐廳抱不平。