許允樂超旺夫！　李玉璽工作接到手軟...還不忘揪粉絲淨灘

記者蔡琛儀／台北報導

李玉璽近來喜事、作品雙喜臨門，不僅成為新手人夫，也在戲劇與綜藝持續發光。除了影集《師大公園地下社會》引發關注，節目《星廚之戰》展現不同面貌，還推出寫給太太許允樂的求婚曲〈剛剛好〉，甜度爆表，接下來他也將帶來新節目《開火開伙》。

▲▼李玉璽進行年度淨灘。（圖／晴空鳥提供）

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忙於工作的同時，他仍維持一項特別傳統，原來自26歲起，李玉璽便與粉絲約定每年生日做公益，從一次訪問中許下願望，意外促成首次淨灘行動，至今邁入第8年。今年再度回到海邊，他笑說像回到起點，感謝粉絲多年陪伴。

婚後生活也帶來轉變，他坦言今年過年特別有感，「多了一個家可以回」，與家人關係更加緊密。〈剛剛好〉創作靈感單純直白，只希望太太開心，也曾讓朋友聽到落淚。接下來他將投入《開火開伙》拍攝，並挑戰舞台劇《婚內失戀》，行程滿檔。

▲李玉璽愛情、事業兩得意。（圖／晴空鳥提供）

談及生日活動，他透露最感動的不是禮物，而是公益能持續延續。無論淨灘或志工服務，粉絲都專注參與、不搶拍照，讓他相當驕傲。他也感性表示，未來仍會持續這項傳統，並許下簡單心願，希望大家身心健康，也期許自己找到生活與事業的平衡。