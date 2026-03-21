啦啦隊女神林襄現身彩妝饗宴　正面回應跟沈玉琳與羅志祥關係

記者葉文正／台北報導

啦啦隊女神林襄今出席化妝品牌活動，擔任一日店長，現場親授「高機能質感韓妝」。日前搭檔沈玉琳順利出院，林襄也表示有傳訊息關心：「有稍微打擾他一下，跟他說不好意思，因為人在日本參加WBC，沒辦法出席他的記者會，也順便送上祝福。他後來回覆我一個「ok」的貼圖。」

▲林襄今天出席活動。（圖／記者葉文正攝）

近日播出林襄與沈玉琳先前錄製的節目，林襄表示很開心看見沈玉琳順利出院：「我也有關心他的身體狀況，因為他剛出院，真的很祝福他，也很期待之後能見面。」而她與小豬（羅志祥）一起主持的《綜藝ＯＫ啦》雖然小豬已請辭，但她說跟小豬還是有聯絡，沒有疏遠。

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▲林襄期待跟沈玉琳見面。（圖／記者葉文正攝）

林襄日前赴東京巨蛋應援，甚至登上WBC官方影片中，她坦言當下相當驚訝：「其實是粉絲先傳給我看的，我真的嚇了一大跳。後來還請對方把連結傳給我，想要自己好好收藏。看到的當下真的非常感動，覺得自己被記錄下來，而且還出現在官方影片中，真的很謝謝大家的厚愛。」

▲林襄今天出席彩妝活動。（圖／記者葉文正攝）

另外，林襄也分享登上日本報紙的經驗：「那天是朋友先去便利商店幫我買報紙，晚上我幫他整理行李時發現他沒有帶那份報紙，結果他說是偷偷買給我的，最後我就把它帶回家收藏了。」

談到比賽氣氛，林襄表示：「這次的感受其實是開心大於感動落淚，更多的是興奮與喜悅。現場氛圍很特別，雖然是在東京，但感覺就像把東京變成台北大巨蛋一樣，四面八方都是台灣人，真的很不一樣。」

至於是否在場外遇到球迷，她說：「其實還好，因為這次是統一管理，身邊都有工作人員。不過因為真的很多台灣人飛到日本看經典賽，所以幾乎走到哪裡，整間餐廳都是台灣人。」