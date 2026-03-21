小S剛復工「卻當街哭到無法行走」　趙正平心疼不敢打擾：還輪不到我

記者蔡琛儀／台北報導

徐熙娣（小S）去年2月痛失姊姊大S，陷入極度哀傷，停工1年後近來終於回歸主持節目《小姐不熙娣》，但日前小S被拍到收工後情緒潰堤，還一度哭到無法行走，今（21日）趙正平舉辦發片記者會，過去趙正平和小S在《康熙》上的鬥嘴畫面直到現在仍為觀眾津津樂道，今趙正平被問到小S復出一事也回應了。

▲小S、趙正平。（圖／東森提供）

對於小S復出突然暴哭，趙正平為她打氣，「我覺得加油吧，她可能壓力太大，才會造成情緒上...要自己過了才有辦法，旁人只能鼓勵。」好奇私下有無傳訊鼓勵小S，他直言沒有，就怕打擾到對方，「應該還輪不到我，不要去打擾人家是最好的。」

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今趙正片記者會邀來同為「景行廳男孩」林智賢、梁赫群站台，由於景行廳男孩上回發片是2009年，三人是否有合體機會？林智賢說，其實之前玖壹壹春風有幫他們做了15首歌曲的demo，但趙正平遲遲選不出來，結果春風後來就去忙玖壹壹發片，打趣說：「我們可能已經被春風封鎖了。」

▲趙正平今發片，嘉賓梁赫群、林智賢義氣站台。（圖／趙正平提供）

不過趙正平說，3人之前有主持過節目，希望未來能有機會再次合體做節目，「台灣綜藝節目已經是一灘死水，我們就是奇蹟，如果做得起來的話。」