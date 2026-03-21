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顧婕癌症蔓延到腹膜　痛到以為「自己快掛了」　努力要做公益求奇蹟

記者葉文正／台北報導

「整形女王」顧婕在2024年發現自己罹患直腸癌四期，此後不斷借助各種治療方式，但癌指數仍不斷波動，但今年農曆年因為癌細胞擴散到腹膜，她痛到以為自己「快掛了」。今天她選擇投身公益，以真實行動傳遞正向力量，為社會注入理解與希望。如果能把生命救回來，願意把百分之九十九的時間都奉獻給公益。

▲▼顧婕今天出席公益活動，送愛給非洲兒童。（圖／記者葉文正攝）

▲顧婕今天出席公益活動，送愛給非洲兒童。（圖／記者葉文正攝）

顧婕提到癌症病況本來都要去做標靶了，但接著又有轉折：「後來細胞蔓延到腹膜，真的好痛，在老師的教導下，都會跟自己的細胞對話「對不起，我都這樣傷害你們，我老是跟馬桶談戀愛一個鐘頭，老師教我跟細胞對話後，我現在都不痛了，我有把握在秋天有奇蹟出現，我感動到哭，上帝有來幫我，最佩服公益活動的好朋友，一起來幫助需要幫助的非洲小朋友，我還有體力還有力量，一點點都可以幫助到他們要幫助的人。」

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▲▼顧婕今天出席公益活動，送愛給非洲兒童。（圖／記者葉文正攝）

▲顧婕(右起)與「舊鞋救命」創辦人楊右任、台灣共好成就公益服務協會理事長林敬茂。（圖／記者葉文正攝）

顧婕說，她已經兩個月沒有去醫院抽血，醫生之前說目前身體有兩條路，除了T細胞加上免疫療法，要不然就是要求神拜佛了，但有八成把握接下來會有奇蹟出現，昨晚也自己畫一雙鞋，希望幫助募款，因為捐了鞋子後，是需要運費，還有稅金要兩百萬台幣，鞋子用貨櫃送到非洲後，貨櫃再變成教室，在當地幫助兒童。

顧婕今（20日）現身「公益曼陀羅創作大會」，即便正處於直腸癌末期，她仍堅持拿起畫筆，以曼陀羅象徵圓滿與重生的圖騰傳遞信念。

現場最吸睛的焦點，莫過於顧婕與藝術老師Nanda共同創作的「曼陀羅球鞋」。這雙鞋不僅是藝術品，更是她抗癌意志的實體化。顧婕現場號召大眾參與捐款，並承諾將這雙象徵「圓滿與力量」的鞋款贈予公益單位。

她表示：「即便我罹癌，但這雙鞋要帶領更多人走出困境。繪畫過程就像是一場身心重建，每一次落筆，都是在找回對生命的知覺！」

活動現場聚集眾多公益人士支持，包括「舊鞋救命」創辦人楊右任、台灣共好成就公益服務協會 理事長林敬茂，以及新竹玉旨天德宮特別組團參與，共同見證這場超越病痛的生命分享。

目前，顧婕也透過心靈療癒與脈輪瑜珈等方式，與自己深度對話。她坦言，這些過程讓她更理解身心的連結，也讓她在面對病痛時，能以更平靜、更堅定的心境去迎接挑戰。顧婕表示:「憑著對上帝的信心，跟大家在秋天見證奇蹟」

顧婕在現場動情表示：「即便身體承受著病痛，我的心依舊是自由且充滿色彩的。」她也將本次活動部分所得將捐予公益單位，希望將社會給予的關愛轉化為實質力量，幫助更多身處困境的弱勢族群。

在病痛與不確定中，顧婕以行動證明，生命的價值不僅在於長度，更在於深度與溫度。這股「坦然面對病痛」的勇氣，正在演藝圈持續擴散，為社會帶來更多理解與希望。

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顧婕整形皇后直腸癌

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