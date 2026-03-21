安海瑟薇驚喜開通Threads！首發文引來「蔡英文回3符號」　萬人瘋朝聖

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）個性親民，頗受粉絲歡迎，近日驚喜開通Threads帳號，並發布首篇貼文，吸引超過18萬名粉絲來按讚留言，連前總統蔡英文也在底下留言。

▲安海瑟薇。（圖／達志影像／美聯社）



安海瑟薇的首篇貼文中，使用了揮手、針、線等表情符號，不巧妙地呼應了「Threads」（中文翻譯：線）這個詞的意義，貼文發出後，前總統蔡英文也在底下留言，寫道「所有台灣人都歡迎妳」，並同樣用「針」、「線」、「木頭」的表情符號回應，意即「真羨慕」，搭配時事網路哏讓不少台灣網友感到相當有趣。

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▲安海瑟薇驚喜開通Threads。（圖／翻攝自Threads）



蔡英文的留言不僅引起了網友的廣泛關注，也讓這篇貼文的互動熱度飆升，許多網友紛紛表示「不可能太懂時事吧」、「安海瑟威確定看得懂嗎」。不只如此，眾所期盼的《穿著Prada的惡魔2》確定將於4月29日在台上映，距離梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗特與史丹利圖奇首度飾演經典角色，已近20年。預告片中米蘭達一句「也等夠久了」，道盡無數粉絲心聲，宣告時尚風暴即將再度席捲。