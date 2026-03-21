周杰倫太狠了！　新歌MV砸1億元...幕後團隊曝光「是5屆奧斯卡得主」

記者蔡琛儀／台北報導

樂壇天王周杰倫將推出新專輯《太陽之子〉，並公布同名主打歌四支預告片，將許多名畫「實體化」，透過現代影像的技術讓名畫重現生命力讓粉絲看得驚呼連連，事實上，〈太陽之子〉的MV總製作費逼近台幣1億元，創下MV製作費的最高紀錄。

▲ 周杰倫在〈太陽之子〉MV預告中與梵谷在酒吧裡對話。（圖／杰威爾提供）

在專輯正式推出之前，每天都有一支Teaser露出，每一支都向名畫致敬，第一支Teaser畫面是致敬1908年的《吻Der Kuss》、第二支Teaser則是1942年的《夜鷹Nighthawks》，MV中周杰倫還和梵谷在酒吧裡對話，第三支Teaser畫面是梵谷代表作之一《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像Self-portrait with bandaged ear and pipe》、第四支則是致敬了1793年的《馬拉之死Death of Marat》。



「太陽之子」的MV在巴黎及台北兩地拍攝，從2023年12月的開會，2025年1月巴黎教堂開拍後，隨即進入後製，2025年4月於台北搭景拍攝，再繼續後製，直到2026年3月才完成，而MV的視覺設計和創意統籌則是來自紐西蘭、享譽全球的創意團隊Weta Workshop公司（維塔工作室），曾參與過《阿凡達》、《魔戒》、《猩球崛起》、《沙丘》等超過180部電影，曾獲得5次奧斯卡金像獎及其他眾多獎項。

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▲周杰倫在預告中致敬了1942年的名畫《夜鷹Nighthawks》。（圖／杰威爾提供）

團隊在製作過程中更是不計成本地要把MV畫面做到最完美，使得單支MV的總製作費就高達近一億元台幣創下華語樂壇MV的最新天花板。周董也將在24日下午1點在台北松仁威秀TITAN廳將舉辦MV全球首映&專輯記者會，屆時周杰倫本人將親臨現場與媒體、歌迷朋友見面，活動全程也將在「周杰倫官方YouTube」直播。